Mehr Unterstützung bei Veranstaltungen gewünscht

Zum Rückblick, Klönen und gemeinsamen Ausklingen des Jahres 2022 am Herdfeuer waren 40 Mitglieder der Gruppe „Fit ab 50“ der Einladung ins Pfarrheim gefolgt. Das Leitungsteam freute sich über die Resonanz.

In gemütlicher Runde bilanzierte die Gruppe „Fit ab 50“ beim Herdfeuer-Abend das Jahr.

Seidel berichtete im kurzen Rückblick von der abgelaufenen Radler- und Wandersaison 2022 und gab einen Ausblick auf die geplanten Events 2023. So fielen im laufenden Jahr von den 47 geplanten Veranstaltungen sechs Corona- und eine Wetterbedingt aus. Die durchschnittliche Beteiligung an den Radtouren lag bei 20 Personen, geradelt wurden insgesamt stolze 1161 Kilometer.

Einige Höhepunkte waren die zehnte „ Fit-ab-50-Wanderwoche“ nach Fischen im Allgäu mit 25 Teilnehmern, sowie die Besuche des CTS-Crashtest-Centrums in Wolbeck, der Miele-Backofenproduktion in Oelde-Lette und der Abfallwirtschaft in Ennigerloh. Die letzten Veranstaltungen im laufenden Jahr sind im November und Dezember die Klönkaffee-Treffen im Café Schmitz und eine Winterwanderung mit Grünkohlessen im Eichenhof.

Für das 1. Halbjahr 2023 fand bereits ein Planungstreffen am Anfang November statt, zu dem alle „Fit ab 50“-Mitglieder als Ideengeber eingeladen waren. Allerdings nahmen nur sieben Personen die Möglichkeit wahr. Dennoch konnte eine interessante und umfangreiche Ideenliste erarbeitet werden.

Das Jahr 2023 startet vom 11. Januar bis 8. März wieder mit Treffen zum Klönkaffee bei Schmitz. Am 1. und 15. März wird an zwei Abenden ein Auffrischungskursus in „Erster Hilfe“ vom DRK Everswinkel angeboten. Vom 18. bis 21. Mai ist eine Vier-Tage-Radtour nach Rietberg vorgesehen. Und traditionell ist vom 11. bis 18. Juni die „11. Fit ab 50-Wanderwoche“ nach Fischen im Allgäu vorgesehen.

Seidel richtete einen dringenden Appell an die Anwesenden, sich künftig stärker in die Vorbereitungen und die Durchführung der Veranstaltungen zur Entlastung des Leitungsteams einzubringen. Nur so werde der derzeitige Standard gehalten werden können, ansonsten wären Streichungen einiger Veranstaltungen die Folge. Dringend werden Tourleiter und Personen gesucht, die auch einmal die Fahrräder mit dem vereinseigenen Anhänger für Fahrten ins weitere Umfeld transportieren. Hier bleibt die Resonanz abzuwarten.

Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging, folgte ein besonderer Dank an diejenigen Aktiven, die bei der Gestaltung des Herdfeuer-Abends mitgewirkt haben. In geselliger Runde, gestärkt mit einem kleinen Imbiss und süffigem Glühwein klang der Abend aus. Termine der künftigen Veranstaltungen sind den ausliegenden Flyern „1. Halbjahr 2023“ sowie der Homepage des SC DJK Everswinkel unter dem Link: www.fit-ab-50-everswinkel.de zu entnehmen.