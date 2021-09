Mehrkampf mit viel Motivation absolviert

Die Leichtathleten haben ihre Vereinsmeister 2021 ermittelt. In den weiblichen und männlichen Schüler-Altersklassen und den weiblichen und männlichen Jugend-Altersklassen wurde im Sportpark Wester in einem Vierkampf aus Sprint, Weitsprung, Ballwurf und 800-Meter-Lauf um die höchste Gesamtpunktzahl gekämpft.

Nach der langen coronabedingten wettkampffreien Zeit war die Freude über den ersten „Wettkampf“ seit Monaten groß, und alle Kinder und Jugendlichen waren mit viel Motivation dabei. Trotz der langen Wettkampfpause konnten zahlreiche Bestleistungen erzielt werden. Am Ende eines spannenden Mehrkampfes standen Larissa Mefus (Schülerinnen), Connor Fortriede (Schüler), Anna Hegemann (weibliche Jungen) und Adrian Kinder (männliche Jugend) als neuen Vereinsmeister ganz oben auf dem Siegertreppchen und durften sich über die Goldmedaillen freuen.

Die Vereinsmeisterschaften waren nur der Auftakt in die „Late-Season“ der Leichtathleten. Jetzt im September stehen die Kreismeisterschaften und die Deutschen-Jugend-Mannschaftsmeisterschaften an, bevor die Saison dann mit dem „Klein gegen Groß“ Teamwettkampf, bei dem unsere Leichtathleten gegen ihre Eltern antreten, beendet wird, so Trainerin Leonie Große.