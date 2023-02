Millionen-Projekt in Vorbereitung

Everswinkel

Der Abwasserbetrieb TEO AöR will sich vergrößern. Nicht im Hinblick auf die beteiligten Kommunen oder die technischen Standorte, sondern hinsichtlich der Verwaltung. Die ist derzeit in einem angemieteten zweigeschossigen Gebäude an der Bahnhofstraße in Telgte untergebracht und platze aus allen Nähten, wie TEO-Geschäftsführer Thomas Taugs gegenüber unserer Zeitung verdeutlicht. Nun soll es binnen der nächsten zwei Jahre einen eigenen Neubau geben.

Von Klaus Meyer