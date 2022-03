Mini-Musical in Vorbereitung

Zur 500-Jahr-Feier der St.-Magnus-Kirche plant der Kinderchor ein neues Projekt. Am 20. August will Chorleiterin Brigitta Kraß mit den Kindern ein Mini-Musical aufführen.

Für den Kinderchor St. Magnus ist es wie für viele andere Gesangsgruppen keine einfache Zeit. Seit 2020 mussten immer wieder Projekte aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nicht zuletzt deshalb, weil entsprechende Feste nicht durchgeführt werden konnten und somit Auftrittsmöglichkeiten wegfielen.

In diesem Jahr zeigt sich Chorleiterin Brigitta Kraß aber zuversichtlich. „Die 500-Jahr-Feier der St.-Magnus-Kirche bietet den Kindern eine tolle Möglichkeit, sich auf einer großen Bühne auf dem Kirchplatz zu präsentieren“, freut sich die Kirchenmusikerin auf das neue Projekt, das nun vorbereitet wird.

Zur Aufführung kommen soll das Mini-Musical „Zachäus“. Termin ist am 20. August. „Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger sowie die Schauspielerinnen und Schauspieler im Grundschulalter von einer kleinen Band“, berichtet Brigitta Kraß. Die Proben starten am kommenden Donnerstag (17. März) von 16 bis 16.45 Uhr im Everswinkeler Pfarrheim. Probenzeit ist dann wöchentlich in der Schulzeit. Anmeldungen zum Mitmachen werden unter 90 25 15 oder per E-Mail an gittakrass@gmx.de entgegengenommen.