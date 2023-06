Mit 35 PS quer durch Deutschland

Es ist eine so ganz andere Reise. Slow Holiday sozusagen. Mit 35 PS tuckernd durchs Land. Deutschland im Trecker-Takt. Von Eile keine Spur. Der Weg ist Teil des Ziels für die insgesamt neun Gespanne, die sich Fronleichnam auf den Weg gemacht haben und an diesem Dienstagmittag aufs Gelände des Mitmach-Museums in Everswinkel rollen.

Kennzeichen wie „Och“, „UFF“ oder „NÖ“ kennt hierzulande kein Mensch. Kein Wunder, die Gegend, in der sie angesiedelt sind, ist weit weg. Rund 700 Kilometer haben die „Schlepperfreunde Tauberfranken“ aus der Region rund um Rothenburg ob der Tauber bereits hinter sich. Schleppend durch den Spessart und durchs Sauerland. Die A45 mit der fehlenden Brückenverbindung bei Lüdenscheid stellte sich somit gar nicht als Problem. Es ist eine Tour der besonderen Leidenschaft.

Georg Döppert aus Adelshofen in seinem selbst ausgebauten Bauwagen, den er zum knuffigen Wohnwagen machte. Foto: Klaus Meyer

„Wir sind eine lose zusammengewürfelte Interessengemeinschaft“, erzählt Georg Döppert. Jedes Jahr unternehme man zusammen mit den Traktor-Oldies eine bis zu 14-tägige Tour zu immer neuen Zielen. Knapp 20 Jahre ist er selbst dabei und frönt seiner Leidenschaft für Deutz-Traktoren. Mit seiner Zugmaschine manövriert er einen selbst zur rollenden Wohnstube umgebauten Bauwagen durch die Landschaft. Zusammen war man zum Beispiel schon in Südtirol, in der Schweiz, in der österreichischen Wachau oder in Sachsen und Thüringen. Die Mitglieder – alle Altersklasse 70plus – hatten alle beruflich mit Landwirtschaft zu tun und haben den Trecker auch als Reise-Fahrzeug für sich entdeckt. „Wir haben Mitglieder, die haben bis zu 90 Traktoren“, erzählt Döppert und erzielt damit ein erwartbares ungläubiges Staunen auf der Zuhörerseite.

Die Trecker-Oldies haben schon tapfer 700 Kilometer auf dieser Tour absolviert. Foto: Klaus Meyer

Aber nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern auch das Treffen mit Gleichgesinnten oder der Besuch von Museen und Einrichtungen, die das eigene Hobby tangieren. Am Montag weilte die Gruppe in Harsewinkel und besichtigte das Werk von Mähdrescher-Weltmarktführer Claas. Danach wollte man das Heitmann Motoren-Museum in Warendorf besuchen, doch der Termin klappte nicht. Zum Glück war man im Vorfeld auch auf das nicht weit davon entfernte landwirtschaftliche Mitmach-Museum Everswinkel gestoßen. Improvisationskünste gehören bei solch einer Tour dazu. Eberhard Kunhenn und Fred Heinemann nahmen sich Zeit für die bayerischen Besucher und führten sie durch die große Schausammlung.

Werner Metzger aus Schnelldorf-Haundorf kann es sich in seinem umgebauten Bauwagen richtig gemütlich machen. Gezogen wird der von einem seiner zehn Kramer-Traktoren. Foto: Klaus Meyer

Ein weiteres Fähnchen auf der großen Erlebniskarte der Schlepperfreunde Tauberfranken, deren weiterer Weg nach Altenberge führt. Dort war der Traktorenhersteller Wesseler ansässig, ein Schlepper- und Gerätemuseum erzählt von alten Zeiten. Über Datteln führt der Weg dann zum Schiffshebewerk Henrichenburg, ein Besuch der Lanz-Freunde bei Witten ist geplant, im Westerwald ist man beim Traktorclub „Ackerkralle“ angemeldet, um Frankfurt herum geht's durch den Taunus zu den Land- und Dampfmaschinenfreunden „Die Gusseisernen“, in Babenhausen wird bei einem MAN-Traktorensammler Station gemacht. Und wann muss man wieder daheim sein? Egal. „Wir sind freischaffende Künstler“, lacht Georg Döppert.

Schon weit gereist, wie die Aufkleber an der Tür dieses Wohnwagens belegen. Foto: Klaus Meyer

Richard Arweiler aus Stalldorf in seinem selbst umgebauten Bauwagen. Foto: Klaus Meyer