Mit dem 9-Euro-Ticket zum Doppelsieg

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause fand wieder das beliebte Vitus-Fest statt. Zur Freude der Veranstalter war der ganze Ort auf den Beinen. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn beim 36. „Sparkassen-Vitus-Lauf“ des SC DJK Everswinkel am Samstag gingen mehr als 310 Läufer bei hochsommerlichen Temperaturen an den Start.

Auch wenn die Anmeldungen für den Zehn-Kilometer-Lauf mit 15 Teilnehmern sowie beim Fünf-Kilometer-Lauf mit 14 Teilnehmern im Vergleich zu den Vorjahren ungewöhnlich schwach waren, gab‘s bei den Nachwuchsläufern eine starke Resonanz. So waren 92 Teilnehmer beim Bambini-Lauf, 103 beim Schülerlauf und 90 beim Schülerlauf der Mädchen dabei. SC-DJK-Vorsitzender Martin Steinbach spekulierte, dass durch die mehr als zweijährige Zwangspause viele Hobbyläufer noch nicht in Form seien, einige vielleicht auch die Lust am Laufen verloren und etliche Interessierte aufgrund der Hitze auf eine Anmeldung verzichtet hätten. Zudem fanden im Umkreis weitere Läufe statt. Große Anerkennung zollte Steinbach vor allem den Teilnehmern aus den Schulen. Mit dem Vitus-Lauf präsentierte der SC DJK, unterstützt von mehr als 35 Helfern, eine hervorragend organisierte Veranstaltung. „Mit dem Vitus-Lauf geht es uns in erster Linie darum, Freude an Bewegung zu vermitteln und möglichst vielen Teilnehmern und Zuschauern einen schönen Tag zu bereiten.“

Felix Mayerhöfer siegt doppelt

Sieger des gelungenen, breitensportlichen Ereignisses wurden auf der Zehn-Kilometer-Strecke Felix Mayerhöfer mit einer Zeit von 38 Minuten vor Florian Skirde (41) und Hannah Oelkers (44). Sieger des Laufs über fünf Kilometer wurde ebenfalls Felix Mayerhöfer (18 Minuten), gefolgt von Agnies Jocksch (21) und Ingor Vijnieuhki (22). Gewinnerin des Schülerinnenlaufs über einen Kilometer wurde die laufbegeisterte Larissa Mefus aus der Klasse 4b der Grundschule. Den zweiten Platz sicherte sich Zoe Marquas aus der Klasse 4a vor Emma Schlösser aus der Klasse 4b. Sieger des Schülerlaufs über einen Kilometer wurde Rashid Mustafa vor Paul Musik und Lukas Wörtler – alle Schüler der Klasse 4a.

Doppelsieg errungen: Der Freizeit-Marathonläufer Felix Mayerhöfer (l.) gewann den Fünf- und Zehn-Kilometer-Lauf. Zweitplatzierter wurde Florian Skirde aus Warendorf. Foto: SC DJK

Nette Geschichte am Rande: Doppelsieger Felix Mayerhöfer und ein Lauffreund aus dem oberpfälzischen Parsberg waren durch Zufall in Everswinkel gelandet. Die beiden Männer waren nämlich mit dem 9-Euro-Ticket in Richtung Soest unterwegs, um dort am Höinger Heidelauf teilzunehmen. Weil dieser harte Lauf mit den starken Steigungen aber aufgrund der Hitze abgesagt wurde, entschlossen sich die beiden Sportler am Vitus-Lauf teilzunehmen. Dass Mayerhöfer, der 2017 beim Hamburg-Marathon als schnellster Marathon-Läufer im Business-Anzug den Weltrekord errungen hat und beim Berlin-Marathon 2015 seine persönliche Marathonbestzeit aufstellen konnte, in Everswinkel gleich zwei Läufe gewinnt, hätte der hauptberufliche Sportlehrer nicht gedacht. Umso größer die Freude.

Ben-Marco Siebert erläuft sich ein Eis

Ganz am Anfang einer möglichen Laufkarriere steht vielleicht Ben-Marco Siebert aus Sassenberg. Zusammen mit seinen Eltern Sabine und Rolf Degert und Oma Ingeborg Fischer ist der Fünfjährige nach Everswinkel gekommen, um am 320 Meter langen Bambinilauf teilzunehmen. Bedenken aufgrund der hohen Temperaturen hatte die Familie weniger. „Wir laufen mit unserem Sohn mit, und wenn wir merken, dass er an seine Grenzen kommt, nehmen wir ihn aus dem Rennen.“ Während Papa seinem Spross beim Anziehen der Laufschuhe half, gab es von Mama und Oma wenige Minuten vor dem Start einen Kuss. Am Ende lief der Nachwuchsläufer zwar nur im großen Pulk über die Ziellinie, doch Ben-Marco strahlte wie ein Gewinner. Sein Vater hatte ihm ein großes Eis versprochen, wenn er den Lauf durchhält. Dass die Kleinen, teilweise unterstützt durch Eltern und Laufbegleiter, riesigen Spaß an dem Bambini-Lauf hatten, zeigte sich darin, dass sie sich, angefeuert durchs Publikum, teilweise mächtig ins Zeug legten. Zur Belohnung gab es am Ende für alle eine Medaille.