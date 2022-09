Mit Freunden effizienter albern

Mitte August noch mit dem Kabarett-Trio Storno bei den Kulturwiesen in Alverskirchen zu Gast gewesen, gab sich Kabarett-Multitalent Thomas Philipzen am Freitag in einem Soloprogramm vor rund 500 Besuchern die Ehre. So ganz allein war er dabei allerdings nicht.

Weil es sich im Kreise von gleichgesinnten Freunden nun mal effizienter albern lässt, hatte Thomas Philipzen kurzerhand zwei Freunde als Überraschungsgäste eingeladen. So kam es, dass zur Freude der Besucher neben dem Ruhrgebietssatiriker und Musikkabarettist Matthias Reuter aus Oberhausen auch der Fernsehmoderator und Komiker Guido Cantz (51) aus Köln plötzlich auf der Bühne standen.

„ Schöner Name, selbst ausgesucht? “ Thomas Philipzen begrüßt Slawo

Doch zuvor begrüßte Thomas Philipzen bei seinem „Kennenlern“-Gang durch die Reihen nicht nur Slawo („Schöner Name, selbst ausgesucht?“), Slawos Kumpel Norbert, Ulrich und seine Frau Reinhild aus Münster sowie Martina und ihrem Ehemann, ebenfalls aus Münster. Viel Beifall gab es von den Besuchern auch für das Lied über Moses, der nicht wusste, ob er bei Ebay mehr als zehn Gebote angeben durfte. Als Niveauheber trällerte er sein politisches Statement „Wer im Aufzug furzt, bestimmt das Klima“.

Als ersten Mitwirkenden des Abends kündigte er den Musikkabarettisten Matthias Reuter an, den er in der Zeit kennengelernt habe, als Preußen Münster noch in der Bundesliga, also kurz nach den Versailler Verträgen, gespielt hat. Beeindruckt sei er von Matthias Reuter gewesen, als er mit drei Blockflötisten am Klavier eine Festhalle gerockt hat. „Wer so was hinbekommt, der muss hier zu den Kulturwiesen“, schmunzelte Thomas Philipzen.

Matthias Reuter freute sich im Gegenzug darüber, dass er in Wettendorf, dem „Saint Tropez des Münsterlandes“, für den musikalischen Part zuständig sei. Ohne große Umschweife präsentierte der studierte Literaturwissenschaftler deshalb den Song „Ich habe jeden Tag geprobt“, ein gesanglicher Einblick in seine „tatenlose Coronazeit“. Gleichzeitig wollte er unter dem Motto „Euphorie statt Fernsehgartenlethargie“ von Publikum wissen, ob sie es noch „drauf haben“. Was einen tosenden Applaus zur Folge hatte.

Und weil im Ruhrgebiet die Zeit der bayrischen Volksfeste anstünde, sang Matthias Reuter zugleich aus voller Kehle „Oktoberfest im Revier“. Für sein Gedicht über Peter aus Oelde, der auf der griechischen Insel Kreta als Kornbrandvertreter sein Glück fand und den mit Thomas Philipzen an der Klarinette gespielten Ohrwurm „Revolution in der Pflege-WG“ gab es lautstarken Beifall. Begeistert war das Publikum auch für die von Thomas Philipzen gestellte Frage, wie wohl der Alltag für den quirligen Michel aus Lönneberga auf einer westfälischen Regelschule aussähe und die Erkenntnis, dass die meisten Kinder nur laktoseintolerant seien, weil die meisten Eltern einen an der Klatsche hätten.

Fernsehmoderator Guido Cantz freute sich darüber, dass die Menschen nach der Coronapandemie endlich wieder zusammen sein und feiern können und betonte in dem Zusammenhang, dass das Land genauso dringend Optimisten benötige, wie Ü50-Männer, Statussymbole wie überteuerte Grills und übergroße Fernseher. Mit Pointen, wie über das Ganzjahres-Schrottwichteln „Bares für Rares“, der Lauterbach-Imitation („Der ist öfter bei Markus Lanz in der Show als Markus Lanz selbst“), die Umbenennung von „Promis unter Palmen“ in „Unbekannte unter Ulmen“ und der Empfehlung zukünftig Mitglieder des Abou-Chaker-Clans als echte Kriminalexperten für „Aktenzeichen XY“ zu verpflichten, erntete der selbst bezeichnete Fernsehonkel immer wieder lautstarke Lacher.