Mit Überschuss ins nächste Defizit

Zum zweiten Mal in Folge nahmen die Everswinkeler Kommunalpolitiker den Haushaltsplan-Entwurf des Bürgermeisters in der Festhalle entgegen. Corona hat auch das lokalpolitische Geschäft weiter im Griff. Bürgermeister Sebastian Seidel legte einen Etat-Entwurf vor, der zwar ein sattes Defizit ausweist, doch das über alle Erwartungen gute Gewerbesteuer-Ergebnis in diesem Jahr deckt das Haushaltsloch zu. Im kommenden Jahr stehen wieder einige beachtliche Investitionen an.

Die unbewältigte Pandemie zeigt sich nicht zuletzt daran, dass der Rat und die Ausschüsse seit Monaten in der Festhalle tagen müssen mit allen Unzulänglichkeiten, die damit einhergehen. Nach dem Haushalt 2021 wird hier nun auch der Haushalt 2022 entschieden.

Man stelle sich das einmal vor: Everswinkel wäre der Sitz eines innovativen biopharmazeutischen Unternehmens. Und diesem Unternehmen gelänge mit einem Impfstoff der große Wurf gegen ein pandemisches Virus. Die Vitus-Gemeinde wäre bar jeglicher finanzieller Sorgen. Mit den Gewerbesteuereinnahmen wäre man nicht nur mit einem Schlag schuldenfrei, sondern würde die Attraktivierung des Ortskerns und andere Projekte mal eben „aus der Portokasse“ umsetzen. Unvorstellbar? Nein. In Mainz läuft es gerade so. Mit einem Haushaltsdefizit von 36 Millionen Euro hatte die Kämmerei dort fürs laufende Jahr gerechnet. Nun wird es ein Überschuss von 1,09 Milliarden Euro. Dank Biontech und der Gewerbesteuer.

Leider kann Bürgermeister Sebastian Seidel (noch) nicht mit so einem Trumpf stechen. Dennoch dürfte sich auch im Rathaus eine gewisse Zufriedenheit eingestellt haben angesichts einer wohl um drei Millionen Euro höher als erwartet ausgefallenen Gewerbesteuereinnahme und einem prognostizierten Gesamt-Jahresüberschuss fürs laufende Jahr von rund 1,65 Millionen Euro, wie Bürgermeister Sebastian Seidel am Mittwochabend bei der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfs für 2022 anmerkte.

Das um 60 Prozent über dem Ansatz liegende Gewerbesteuerergebnis sei „so gut, wie wir das alle nicht erwartet hätten“. Mit diesem Überschuss wird die so genannte Ausgleichsrücklage gefüttert, so dass das für 2022 erwartete Haushaltsdefizit von fast 1,3 Millionen Euro abgesichert ist. Einnahmen von 20,5 Millionen Euro stehen dann Ausgaben von 21,8 Millionen Euro gegenüber. Die Frage einer drohenenden Haushaltssicherung aufgrund einer Entnahme von mehr als fünf Prozent aus der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren stellt sich somit aufgrund der erfreulichen Zahlen für 2021 nicht.

Die anhaltende pandemische Lage spielte natürlich eine Rolle in der Haushaltsrede des Bürgermeisters. Nach dem Lockdown und den Impfungen habe man das Gefühl gehabt, „dass wir uns auf einem guten Weg aus der Pandemie hinaus wähnten“, doch nun sei die vierte Welle da, das Gesundheitssystem sei erneut gefährdet und „die Folgen dieser Pandemie für die kommunalen Haushalte schätzen Experten als dramatisch ein“, verwies Seidel auf steigende finanzielle Belastungen im Gesundheits- und Sozialbereich. Das mache sich auch über die Kreisumlage bemerkbar. Die wird im kommenden Jahr mit erwarteten 7,7 Millionen Euro ein neues Allzeithoch erreichen. Mehr als ein Drittel aller Ausgaben der Vitus-Gemeinde.

Erhebliche finanzielle Mittel auch über die nächsten Jahre wird der fortgesetzte Einstieg in die digitale Welt sowohl in den Schulen wie auch in der Gemeindeverwaltung erfordern. Plus des entsprechenden IT-Personals. „Denn der Maschinenraum muss ja auch laufen und funktionieren.“

Zweites großes zu beackerndes Feld ist der Klimaschutz. Dies sei spätestens mit der Hochwasserkatastrophe an der Ahr mit all den dramatischen Bildern noch einmal verdeutlicht worden. „Wenn man sieht, was das mit den Menschen macht, dann macht mich das betroffen“, betonte Seidel. „Wir alle haben Verantwortung für unseren Planeten und die Schöpfung.“ Bei allen Maßnahmen des Klimaschutzes „müssen wir auf allen Ebenen des politischen Handelns dafür sorgen, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir eine Akzeptanz für den Weg zu mehr Klimaschutz bekommen. Es darf nicht sein, dass wir Verlierer produzieren“. Entscheidend für Erfolge auf diesem Feld sei die simple Erkenntnis: „Wir brauchen vor allem keine Bekenntnisse, sondern wir sollten uns mit konkreten Dingen befassen.“

Seidel griff eine Reihe von Ausgaben und geplanten Investitionen fürs kommende Jahr heraus. Da war viel Erwartbares dabei wie etwa OGS-Aufstockung, Fahrzeug-Anschaffungen für die Feuerwehr oder die umfangreichen EDV-Anschaffungen. Aber auch Unerwartetes. Im Sportpark Wester kündigen sich hohe Kosten an. Die Laufbahn für die Leichtathletik, die auch von den Schulen genutzt wird, ist sanierungsbedürftig. „Die ist in die Jahre gekommen. Der Schotter kommt durch, das können wir so nicht mehr tolerieren.“ 400.000 Euro sind angesetzt. „In den vergangenen Tagen haben wir aber die Erkenntnis erlangt, dass dieser Ansatz nicht auskömmlich zu sein scheint.“ Ohne einen Gewerbesteuer-Trumpf wie Biontech tun solche Überraschungen weh.

Übrigens: Das Unternehmen Biontech hat seinen Sitz in Mainz bezeichnenderweise an einer Straße mit dem Namen „An der Goldgrube“. Vielleicht eine Anregung für eine der nächsten Straßenbenennungen in einem Gewerbegebiet der Vitus-Gemeinde . . .