Mit viel Präsenz Vertrauen schaffen

Seine ersten Runden hat er schon gedreht. Man könnte sie „Patrouillengänge“ nennen, schließlich ist er Polizei-Beamter. Aber das würde seiner Auffassung von der Aufgabe und der Idee der Position nicht ganz gerecht. „Der Schwerpunkt meiner Arbeit wird die Präsenz auf der Straße sein – so dass der Bürger nicht erst auf irgendwelche Sprechzeiten warten muss“, sagt Mark Mispelkamp. Der Kontakt zum Bürger ist das A und O seiner neuen Tätigkeit. Mark Mispelkamp – 52 Jahre alt, verheiratet, drei Söhne und wohnhaft in Sendenhorst – ist der neue Polizei-Bezirksbeamte für die Gemeinde Everswinkel.

„Wir freuen uns, dass die Stelle des Bezirksbeamten wieder kompetent nachbesetzt ist“, macht Bürgermeister Sebastian Seidel bei der Vorstellung des Polizei-Hauptkommissars deutlich. Der habe sich bereits seit Anfang September gut eingereiht und seine Bürgernähe bewiesen. Bürgernähe – das sei auch das Konzept dieser Bezirksdienste, betont Landrat Dr. Olaf Gericke. „Der Bezirksbeamte ist das Gesicht der Polizei vor Ort.“ Pro 10 000 Einwohner ist ein Bezirksbeamter vorgesehen; in den 17 Bezirken des Kreises sind es 29 Polizei-Beamte und -Beamtinnen. Der Bürger müsse nicht erst eine Polizei-Wache aufsuchen. „Der Vorteil ist, dass der Bezirksdienst einfach Zeit hat, sich dem Bürger zu widmen“, resümiert Polizei-Direktor Johannes Schütze.

„ »Er ist ein Schutzmann, wie er im Buche steht.« “ Landrat Dr. Olaf Gericke

„Das ist ein gutes Konzept. Wir brauchen dafür Kollegen, die Erfahrung haben“, so Gericke, der die offizielle Vorstellung des neuen Bezirksbeamten in den Räumen des Rathauses und mit dem Bürgermeister als gutes Zeichen interpretiert, „weil es die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gemeinde zeigt“. So eine Kooperation bedürfe einer intensiven Absprache.

Mispelkamp kommt mit 31 Jahren Erfahrung in die Vitus-Gemeinde. Zunächst beim Polizeipräsidium Wuppertal, seit 26 Jahren im Kreis Warendorf, genauer gesagt der Polizei-Wache in Ahlen. „Er ist ein Schutzmann, wie er im Buche steht“, lobt Gericke. Nach 26 Jahren in Ahlen im Wechseldienst „kam der Wunsch bei mir auf, etwas Neues zu machen“, erzählt Mispelkamp. Da kam die Ausschreibung für Everswinkel gerade recht. Er überlegte nicht lange. „Ich finde so eine Stelle sehr reizvoll. Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe“, freut sich der Sendenhorster, der als weitere Vorteile „die Nähe zu meinem Wohnort“ und die niedrigen Kriminalitätszahlen der Gemeinde Everswinkel aufzählt. Letzteres „soll auch so bleiben“. Der neue Bezirksbeamte will in persönlichen Begegnungen hören, wo den Bürgern der Schuh drückt.

Der Sendenhorster nennt das Radfahren als „große Leidenschaft“ in der Freizeit und ist Fußball- und Basketball-Fan. Die Fußball-Jugend n seinem Wohnort hat er eine Zeit lang trainiert, und Preußen Münster ist immer mal einen Besuch wert. Einen Lieblingsverein in der Bundesliga hat er dagegen nicht. Aber die neue Polizei-Wendejacke mit einer leuchtend gelben Seite sei ja BVB-tauglich, lacht Polizei-Hauptkommissar Dirk Schellhammer, Leiter des Bezirksdienstes der Kreispolizei. Diese gelbe Jacken-Seite kommt sicherlich auch zum Einsatz, wenn sich Mispelkamp einem weiteren Schwerpunkt, der Verkehrssicherheitsarbeit und dem Thema Schulwegsicherung, widmet. Für die jüngsten Bürger der Gemeinde wird er eine wichtige Bezugsperson sein. Das weiß auch der Landrat, der Mispelkamp prophezeite: „Es wird nicht lange dauern, dann sprechen Sie die Kinder mit Ihrem Vornamen an. Dann wissen Sie, dass sie angekommen sind.“

Sprechstunden des Bezirksbeamten Mark Mispelkamp sind montags von 13 bis 14, donnerstags von 18 bis 19 sowie am 1. Samstag im Monat von 13 bis 14 Uhr im Dienstzimmer im Rathaus. Dazu kommt die Mobile Wache in Alverskirchen an jedem 3. Donnerstag im Monat.