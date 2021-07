Mit Zuversicht in die nächste Zeit

Die Corona-Pandemie hat die Aktivitäten der Landjugend im vergangenen Jahr massiv eingeschränkt und somit fielen auch die Jahresberichte deutlich kürzer aus als in den Jahren zuvor. Nun freuen sich die Landjugendlichen umso mehr auf die kommende Zeit und blicken dieser zuversichtlich entgegen.

Die Neuwahl des Vorstandes stand im Mittelpunkt der Versammlung. An der Spitze gibt es keinen Wechsel – sowohl Andre Markfort als auch Kim-Sophie Lindart wurden als Vorsitzende in ihren Ämtern bestätigt. Mareen Buntenkötter und Christopher Webbeler schieden nach langjähriger Vorstandsarbeit aus, so dass die Ämter der stellvertretenden Vorsitzenden zur Wahl standen. Anne Schulze-Terharn, zuvor Kassiererin, und Lucas Biermann, früherer Sportwart, wurden gewählt. Neue Kassiererin ist Kristin Böhmer, die nun zusammen mit Tobias Wessel-Terharn, der im Amt bestätigt wurde, die Finanzen der KLJB verwaltet. Nach viereinhalbjährigem Engagement für die Landjugend, zuletzt als Schriftführer, stellte sich Marvin Stetzkamp nicht mehr zur Wahl. Sein Nachfolger ist Arndt Röttgermann. Bestätigt wurde Schriftführerin Lina Drees. Lucas Eikelmann wechselt vom Beisitzer- auf den Sportwart-Posten, zusammen mit Sarah Wessel-Terharn. Bei der Wahl der Beisitzer erhielten Pauline Aerdtker, Leon Gausebeck sowie Lars Böhmer die nötigen Stimmen. Simon Schilling bleibt ein weiteres Jahr Kassenprüfer und wird dabei von Marvin Stetzkamp unterstützt.

Nachdem die Vorstandsposten neu verteilt waren, wurden den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern sowie dem Wahlleiter Bernd Henrichs kleine Präsente überreicht. Bevor die Landjugendlichen den Abend im Pfarrgarten ausklingen ließen, gab der Vorstand einen Ausblick auf die geplanten Aktionen und holte sich weitere Anregungen aus dem Mitgliederkreis ein.

Am Montagabend hat der KLJB-Vorstand dann die nächsten beiden Termine festgezurrt. So wird am 5. August das „Neulingsbowlen“ stattfinden, zu dem man sich um 18 Uhr vor dem Gasthof Strietholt trifft. Neben den Neumitgliedern sind aber auch weitere, an der Landjugend interessierte Jugendliche willkommen. Für den 21. August ist dann eine Veranstaltung unter dem Titel „Pils-Sammelaktion“ geplant. nennt. Und da wird es tatsächlich ums Pils und nicht um den Pilz gehen. Treffpunkt und Uhrzeit müssen noch abgestimmt werden.