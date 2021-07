Mit Zuversicht in Richtung Festtage

Der MGV Everswinkel hatte in diesem Jahr eigentlich Großes geplant. Schließlich feiern die Sänger ein beachtliches Jubiläum: 100 Jahre sind seit der Gründung vergangen. Das sollte natürlich standesgemäß gefeiert werden, doch das Fest muss bedauerlicherweise verschoben werden. Aus bekannten Pandemie-Gründen. Am Dienstagabend wurde zunächst einmal die Jahreshauptversammlung, die 2020 auch nicht stattfinden konnte, im neu gestalteten „Oberhaus“ des Gasthofs Diepenbrock nachgeholt.

Viele Jahrzehnte war es der Gasthof Arning, der dem MGV als Vereinslokal diente. Seit kurzem wird dienstags im Gasthof Diepenbrock geprobt. Ein besonderer Dank ging im Rahmen der Versammlung deshalb auch an die Familie Diepenbrock, die dem Verein aufgrund der Versammlung an ihrem eigentlichen Ruhetag die Türen öffnete. Es gab sogar ein schmackhaftes Buffet. Bei den Proben bekommen die Sänger einen Schlüssel. „Es herrscht eine Vertrauensbasis. Wir sind für alle heimischen Vereine offen und machen das gerne“, betonte Philipp Diepenbrock bevor Wilfrid Mettelem das Wort ergriff. Der Schriftführer scherzte, er habe seinen Bericht extra in großen Buchstaben verfasst, damit dieser überhaupt eine Seite fülle, denn wirklich viel sei ja nicht zu vermelden. „Es gab neun Chorproben, dann kam der Lockdown, so dass ganze 31 Proben ausfielen.“

Auf der Tagesordnung standen neben dem Kassenbericht, in dem Schatzmeister Markus Alipaß von einer soliden Kassenlage berichten konnte und sich auch über den Zuwachs der Mitglieder auf 43 inklusive Projektchor freute, ferner auch Vorstandswahlen. Zur Erinnerung: Es sind die nachgeholten Wahlen von 2020. Das heißt, im kommenden Jahr werden einige Ämter wieder zur Disposition stehen. Als Wahlleiter fungierte Heiner Arning, früherer Wirt der Sänger. Hubert Görges wurde von den 38 stimmberechtigten Mitgliedern als Vorsitzender wieder gewählt. Auch Reinhard Marktwort erhielt als Stellvertreter erneut das Vertrauen; sein Posten steht erst 2023 wieder zur Wahl. Anja Reichert und Petra Eickholt erhielten die Bestätigung als Beisitzerinnen. Zudem wurde beschlossen, dass die Proben nun eine halbe Stunde länger sein werden. „Eine Stunde reicht nicht mehr mit Projektchor“, begründete Görges.

Hubert Görges (l.) ehrte Sangesbruder Heinrich Stuppe für 65 Jahre Vereinsmitgliedschaft.. Foto: Marion Bulla

Des Weiteren gab es Ehrungen an diesem Abend. So wurde Wilfried Klee in Abwesenheit für seine 25-jährige Treue zum Verein ausgezeichnet. Eine besondere Anerkennung erhielt Heinrich Stuppe. „Das gab es noch nie bei uns, und auch im Sängerkreis Emsland gibt es derzeit nur zwei, die länger dabei sind“, lobte und ehrte Hubert Görges den Sangesbruder für 65 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Der 84-Jährige beendete zwar seine Tätigkeit als Sänger, dennoch wird er den Verein weiterhin unterstützen

In seinem Blick nach vorn erörterte Görges, dass es im kommenden Jahr ein kleines Frühjahrskonzert am 3. April in der Festhalle geben werde. Das große Jubiläumskonzert, das mit weiteren Chören, Gesangsgruppen und Musiker geplant ist, sei auf den 24. und 25. September 2022 gesetzt. „Da habe ich ein wenig Bauchschmerzen. Es war schwierig, eine Halle zu finden, denn allein im Umkreis sind die Feiern zu 57 Jubiläen ausgefallen. Es gibt zwar eine mündliche Zusage, aber noch keine Unterschrift“, wollte der Vorsitzende noch nicht publik machen, wo das Fest voraussichtlich steigen wird.

Das traditionelle MGV-Schützenfest soll am 21. August auf dem Hof Markfort stattfinden. Der Kreissängertag, an dem einige Vertreter der Vereine aus dem Kreis Warendorf und dem Kreis Gütersloh zu Beratungen zusammenkommen, ist für den 18. September im Gasthof Diepenbrock terminiert. Schließlich hat der Vorstand eine gemeinsame Weihnachtsfeier von MGV und Projektchor für den 12. Dezember geplant. „Wir hoffen, dass alle Termine stattfinden können“, bemerkte Görges, zeigte sich aber zuversichtlich. Beim Punkt Verschiedenes hatte der Chef noch ein Anliegen: „Jetzt mit dem Projektchor brauchen wir einen schönen adäquaten neuen Namen mit dem Zusatz MGV. Es winken zur Belohnung 30 Liter Freibier“, animierte er die Anwesenden, sich dazu Gedanken zu machen.