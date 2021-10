Neue Frauen willkommen: Möhnen nehmen Training auf

Allerdings hatten die Möhnen einen Spendenaufruf gestartet unter dem Motto: „Helfen statt Roten”. Dabei kam die stolze Summe von 1600 Euro zusammen, die an das Kinderhospiz Königskinder in Münster gespendet wurde.

Im Vorstand der närrischen Frauen gab es ein paar kleine Veränderungen. So sind nun neu als Beisitzer Alena Jeurink, Heike Schüler und Julia Leifeld dabei. Vom kommenden Donnerstag an üben die Möhnen wieder regelmäßig um 19.30 Uhr im Haus der Generationen ihren neuen Tanz ein. Natürlich in der Hoffnung, dass Weiberfastnacht im nächsten Jahr wieder stattfinden kann. Alle Frauen, die Lust haben, in einer fröhlichen Frauentruppe Karneval zu feiern, sind eingeladen, dazuzukommen und sich der Möhnen-Truppe anzuschließen.