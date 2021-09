Mörderischer Abend mit Menü

„Messerscharf, gnadenlos, grotesk“, so lautete die Meinung der Presse nach dem letzten Auftritt des Krimi-Trios, der mittlerweile bereits knapp drei Jahre zurückliegt. Nun gibt es ein weiteres Gastspiel von Regina Schleheck, Klaus Stickelbroeck und Jutta Wilbertz. Mord mit Menü lautet das Motto am 8. Oktober im Gasthof Strietholt. Der Vorverkauf beginnt heute.

„Messerscharf, gnadenlos, grotesk“, so lautete die Meinung der Presse nach dem letzten Auftritt des Krimi-Trios, der mittlerweile bereits knapp drei Jahre zurückliegt. Damals war das Trio mit dem Thema „Urlaub“ zu Besuch in Everswinkel und ließ eine restlos begeisterte Zuhörerschaft zurück. Keine Überraschung für die Veranstalter: Schon im Schokoladenjahr 2013 hatte es mit „Süßen Morden und schwarzem Humor“ sein Publikum hingerissen.

Höchste Zeit also für die Neuauflage einer Krimilesung, meinte der verantwortliche Arbeitskreis Literatur im Kulturkreis. Und so dürfen sich Krimi-Fans auf ein weiteres Gastspiel von Regina Schleheck, Klaus Stickelbroeck und Jutta Wilbertz freuen. Zwei Autorinnen und ein Autor gleich „Mord hoch drei“.

Regina Schleheck wuchs in Köln auf und studierte unter anderem Germanistik auf Lehramt in Aachen. Sie ist Oberstudienrätin an einem Leverkusener Berufskolleg und nebenberuflich als Referentin in der Erwachsenenbildung tätig. Seit 1999 verfasst und publiziert sie vorwiegend Kurzgeschichten in Anthologien und Literaturzeitschriften sowie Hörspiele, ferner umfangreichere Prosa, Drehbücher und Theaterstücke. Sie gehört etwa dem Netzwerk deutschsprachiger Krimiautorinnen „Mörderische Schwestern“ und der Autorengruppe Deutschsprachige Kriminalliteratur „Syndikat“ an.

Klaus Stickelbroeck bringt bei seinen Krimis authentischen Sachverstand ein, ist er doch ein leibhaftiger Polizeibeamter. Er bezeichnet sich selbst als „hochmotivierten, überzeugten Serientäter“, seit er beim Entwickeln von Kurzgeschichten Blut geleckt hat. „Ich bin einer der fünf Krimi-Cops, einem Autorenteam waschechter Polizisten aus Düsseldorf. Gemeinsam schreiben wir Kriminalromane und Kurzkrimis rund ums Ermittlerteam Struller und Jensen.“ Sieben Bücher sind bisher in dieser Reihe erschienen. 2011 wurde Stickelbroecks dritter Hartmann-Krimi „Fischfutter“ als bester Kriminalroman 2020s für den renommierten Glauser-Preis nominiert.

Jutta Wilbertz ist ebenso Mitglied bei den „Mörderischen Schwestern“ und im „Syndikat“. Sie bringt nicht nur Kurzkrimis und Kurzgeschichten zu Papier, sondern zudem deutsche Chansons/Kabarettsongs, Bühnenprogramme, Theaterstücke, Satire sowie Kolumnen. Die gebürtige Dorstenerin ist nicht nur Autorin, sondern zudem Sängerin und Kabarettistin. Zusammen mit ihrem Mann Thomas tritt sie regelmäßig mit ihren musikalischen Krimiprogrammen auf. Nach Everswinkel wird sie nicht nur Texte, sondern auch wieder ihre Ukulele mitbringen.

Garniert wird diese vielversprechende Melange für den Kopf durch ein schmackhaftes Zwei-Gänge-Menü (nach Wahl mit Fleisch oder vegetarisch) vom Strietholt-Küchenteam und bietet am Freitag, 8. Oktober, um 19 Uhr, ein Krimi-Dinner vom Feinsten. Karten für Geimpfte, Genesene und Getestete sind ab heute im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen erhältlich. Das Kartenkontingent ist Corona-bedingt beschränkt.