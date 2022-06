Motivation der Wehr bleibt hoch

Die Freude über die Rückkehr zum altbewährten Rahmen war den Aktiven und Ehemaligen der Freiwilligen Feuerwehr anzusehen, als sie am Freitagabend in der Alverskirchener Turnhalle zu einer Präsensversammlung zusammenkamen. Die Verbundenheit mit den beiden Löschzügen sei weiterhin hoch, wie Wehrführer Frank Becker in seinem Bericht darlegte. Demnach zählt die Feuerwehr 117 Aktive, in der Jugendfeuerwehr engagieren sich 20 Blauröcke. „Für einen Ort wie Everswinkel ist das eine stolze Zahl.“

„ »Wir sind stolz auf euch und froh, dass wir euch haben.« “ Wehrführer Frank Becker

Auch den Nachwuchs würdigte er gesondert. „Wir sind stolz auf euch und froh, dass wir euch haben.“ Sehr freue sich die Wehrführung über zwei neue MTF und einen neuen ELW, ferner sei der Unimog-Umbau zu einem Gerätewagen Logistik umgesetzt worden. Zeitnah werde ein HLF 20 bestellt, die Leistungsbeschreibung für ein neues Drehleiterfahrzeug soll im Juli erfolgen. Erfahrungsgemäß dürfte das HLF 20 in gut zweieinhalb zur Verfügung stehen, so Becker. Positive Signale gab es hierzu im Verlauf des Abends auch von Bürgermeister Sebastian Seidel. Die Zusammenarbeit mit der Wehrführung laufe reibungslos, die Gemeinde strebe die zeitnahe Beschaffung neuer Fahrzeuge an.

„Wir müssen uns krisenfester und unabhängiger aufstellen“, betonte Seidel mit Blick auf den Katastrophenschutz. Er erinnerte auch an den Dienst der Kameraden im Rahmen einer großen Corona-Impfaktion in der Festhalle. „Ganz herzlichen Dank für euren Einsatz. Das gibt uns immer ein gutes Gefühl und lässt uns gut schlafen.“

„ »60 Einsätze pro Jahr sind für einen Löschzug unserer Größe eine ordentliche Anzahl.« “ Zugführer Alexander Wiesmann

Was die beiden Löschzüge im Detail leisteten, machten die Zugführer Alexander Wiesmann (Alverskirchen) und Markus Averbeck (Everswinkel) deutlich. „60 Einsätze pro Jahr sind für einen Löschzug unserer Größe eine ordentliche Anzahl. Die eine oder andere fordernde und nicht ganz einfache Situation war in den letzten Jahren dabei, aber mit Stolz können wir sagen, dass alle Einsätze professionell und mit guten Ergebnis abgearbeitet werden konnten“, resümierte Wiesmann. Averbeck legte ein „erfreuliches Zahlenwerk“ vor. Demnach sei der Löschzug sowohl alterstechnisch, als auch was die Führungsebene angehe, gut aufgestellt. „Sein“ Löschzug habe im vergangenen Jahr fast 11 000 Kilometer zurückgelegt. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Benjamin Schürholt griff eine abschätzige Bemerkung des Bayern-Trainers Julian Nagelsmann, man sei nicht bei der „Freiwilligen Feuerwehr Südgiesing“, auf und hob die Werte der Feuerwehr hervor. „Was uns motiviert ist nicht das Geld.“ Es gehe um Kameradschaft, eine gute und spannende Ausbildung, vernünftige Ausrüstung und gute Gerätehäuser. Auch nach zwei herausfordernden Corona-Jahren bleibe die Motivation kreisweit hoch.

Dies wurde auch im Rahmen der Ehrungen deutlich. Für 25 Jahre aktive Dienstzeit wurden Jan Czempik, Andreas Enseling, Marc Hansel, Stephan Hegemann, Timo Sand, Frederick Schröder und Kai Tönnißen geehrt, seit 35 Jahren leisten Markus Averbeck, Jens Steiwer und Markus Zepke ihren Dienst zum Wohle der Gemeinde. Seit 50 Jahren Mitglieder der Feuerwehr sind Dietmar Rolfes und Antonius Wiesmann, was die Anwesenden mit stehenden Ovationen würdigten. Die Ehrung Ewald Stumpes zu dessen 70-jähriger Mitgliedschaft wird nachgeholt.

Für ihren Einsatz im Rahmen der Flutkatastrophe 2021 wurden Markus Averbeck und Frank Holzmüller mit der Einsatzmedaille des Landes NRW ausgezeichnet. Mit der Beförderung zum oder zur Feuerwehrmann/frau wurden offiziell zehn neue Gesichter in den Reihen der Wehr begrüßt: Niklas Brochtrup, Leon Gausebeck, Annabell Gromke, Philipp Hannemann, Thorsten Kaup, Lukas Kretschmer, Marian Möwes, Jana Oer, Maximilian Schulz und Laura Van Hall. Im Zuge weiterer Beförderungen wurde Andreas Große Winkelsett Brandinspektor, Manuel Kortenjan und Alexander Wiesmann sind von nun Gemeindebrandinspektoren. Nach Auszeichnungen und Grußworten rundete ein gemeinsames Essen die Versammlung ab.