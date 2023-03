Musik für den guten Zweck

Orchester Musica Viva spendet an „Lichtblicke“

Vor und nach den Konzerten waren kostenlose Getränke bereitgestellt worden mit dem Hinweis, dass dafür die aufgestellten Spenden-Sparschweine gerne gefüttert werden dürfen. Daraus ergab sich zusammen mit den Eintrittsgeldern ein Betrag, der sich sehen lassen konnte. Insgesamt kam eine Summe von 1250 Euro zusammen, die nun an den Verein Lichtblicke e.V. übergegeben wurde, um Kinder und Familien in Not zu unterstützen.

„Ein besonderer Dank geht an das Publikum, das die Konzerte nicht nur mit großem Applaus bereicherte, sondern auch dem Aufruf zur Spende ausgiebig folgte“, so das Orchester. Die Vorsitzenden des Fördervereins Orchester Musica Viva, Andre Klemann und Inga Fortriede, trafen sich kürzlich mit Frank Haberstroh, Chefredakteur von Radio WAF und Partner des Vereins Aktion Lichtblicke. Stellvertretend für Lichtblicke bedankte sich Haberstroh beim Orchester in Form eines kurzen Radio-Interviews für die erfolgreichen Benefizkonzerte und die großzügige Spende.