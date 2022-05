Musikalische Abenteuerreise

Zusammen zu trommeln sei gelebte Emotionalität, Freude und Spaß am Miteinander, sagen die Macher der Trommelwelt. Sie laden nun ein zu einer unvergesslichen Trommel-Abenteuerreise.

„Argandona Trommelwelt“ am Sonntag

Spaß für die ganze Familie bietet das Trommel-Event am Sonntag.

„An die Trommel – fertig – los!“, heißt es am kommenden Sonntag (29. Mai), wenn der Kulturkreis Everswinkel zu einer unvergesslichen Trommel-Abenteuerreise mit der „Argandona Trommelwelt“ einlädt und damit einen Spaß für die ganze Familie bietet.

Das Trommelevent zum Mitmachen ist über etwa drei Stunden geplant. Getrommelt wird in zwei Abschnitten mit Pause zwischendurch. Die Veranstaltung ist für die Festhalle geplant, aber wenn es das Wetter zulässt, möchten die Organisatoren sie im Freien stattfinden lassen.

Alle trommeln mit

Mit der „Argandona Trommelwelt“ erleben Kinder und Erwachsene eine unvergessliche Trommel-Abenteuerreise, heißt es in der Presseankündigung. Dabei trommeln alle mit. „Zusammen zu trommeln ist gelebte Emotionalität, Freude und Spaß am Miteinander. Unser pädagogisches Konzept fördert spielerisch die Entwicklung sozialer Kompetenzen, die Bewegungskoordination, die Konzentrationsfähigkeit, das Selbstwertgefühl und die Kreativität“, betonen die Macher der Trommelwelt. Gemeinsam trommeln verbinde kleine und große Menschen zu einer rhythmischen Einheit. „Hier wird Integration und Inklusion spielerisch erlebt.“ In der Pause gibt es die Möglichkeit Getränke und Kuchen zu erwerben. Mitgebrachtes darf auch verzehrt werden. Tickets gibt es im Vorverkauf im Spiel- und Schreibwarenhandlung Föllen (Kinder acht, Erwachsene zwölf Euro).