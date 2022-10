Musikalischer Gruß an Sachsen

Der Organist Felix Bräuer ist in Bautzen aufgewachsen und studierte an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden katholische Kirchenmusik, Orgel und Cembalo. Er wird ein Konzert auf der Eule-Orgel geben, womit die Pfarrgemeinde zugleich einen Gruß nach Sachsen sendet. Denn schließlich feiert die Erbauerfirma der Orgel in Bautzen in diesem Jahr ein Betriebsjubiläum.

Organist Felix Bräuer lädt am 30. Oktober um 18 Uhr in die Johanneskirche ein.

Mit einem besonderen Konzert auf der Eule-Orgel schickt die katholische Pfarrgemeinde musikalische Grüße nach Sachsen – feiert dort doch die Erbauerfirma Hermann Eule Orgelbau in Bautzen in diesem Jahr ihr 150-jähriges Betriebsjubiläum. Sie ist eine der renommiertesten Adressen für den Orgelbau in Deutschland. Die Klänge von seither fast 700 erbauten Orgeln erfüllen Konzertsäle, Dome und Kirchen weltweit. Die Nummer 651 aus der Eule-Werkstatt steht seit 2008 im westfälischen Sassenberg.

Wer könnte die Orgel zu diesem Anlass besser präsentieren als ein Wanderer zwischen der Oberlausitz und dem Münsterland? Der Organist Felix Bräuer ist in Bautzen aufgewachsen und studierte an der Hochschule für Kirchenmusik Dresden katholische Kirchenmusik, Orgel und Cembalo.

Sorbische Orgel- und Chormusik als ein Schwerpunkt

Er war zunächst als Organist an der katholischen Domgemeinde St. Petri in Bautzen tätig. Heute ist Bräuer Organist an der Zisterzienserinnen-Abtei St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau sowie parallel im Stadtdekanat Münster. Neben seiner Arbeit als Organist widmet sich Felix Bräuer, selbst sorbischer Abstammung, besonders der sorbischen Orgel- und Chormusik, die in Bautzen und Umgebung zu Hause ist. Darüber komponiert er für Chor, Orgel und kleinere Orchesterbesetzungen und entfaltet eine rege Konzerttätigkeit an Orgeln in ganz Deutschland.

In Sassenberg trifft Felix Bräuer unvermutet auf eine Orgel aus seiner Heimat. Am 30. Oktober (Sonntag) um 18 Uhr möchte er die Sassenberger Zuhörer mit Werken von Bach, Alain, Merkel, Kocor, Cooman sowie eigenen Kompositionen überraschen. Nicht nur die Orgel wird sich über die musikalischen Grüße aus ihrer Erbauerstadt freuen.