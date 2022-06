Musikalischer Regenbogen

„Die schönsten Zeiten im Leben sind die kleinen Momente, in denen du spürst, dass du deine Zeit mit den richtigen Menschen verbringst“ – eine geläufige Weisheit. Genau solche Momente wollen die Kulturwiesen auch in diesem Jahr ihren Gästen im Sommer wieder ermöglichen. „An zwölf Veranstaltungstagen sorgen interessante und zugleich illustre Bühnengäste für perfekte Unterhaltung im schönsten Freiluftsaal des Münsterlandes“, heißt es in der Ankündigung zu dem Kulturspektakel. Der Regenbogen aller Künste wird vom Eröffnungsabend am 12. August im Zeichen des Irish Folk von Lavendar´s blue bis zum finalen Sonntag am 4. September zum US amerikanischen Sänger, Songwriter und Saxofonisten Curtis Stigers geschlagen.

Unter diesem Regenbogen versammeln sich bekannte Kulturwiesen Bühnengäste wie The Bluesanovas, Thomas Philipzen & Friends und natürlich Storno. Diese dürfen sich mit Recht als Dauergäste der Kulturwiesenbühne bezeichnen und als richtig gute Freunde des Hofes.

Klaus Lage präsentiert – zusammen mit seinem langjährigen Bandmitglied und Freund Bo Heart – seine Songs in ungewohntem Gewand. Er singt Lieder aus seiner über 40 Jahre andauernden Karriere bis hin zu Stücken vom aktuellen Album. Christoph Sieber will „Mensch bleiben“ und Martin Fromme spielt ein „Glückliches Händchen“, zwei weitere Größen des deutschen Kabaretts geben sich mit ihren aktuellen Programmen die Ehre.

Ganz in der Tradition der Kulturwiesen, eine gelungene Mischung aus ganz nah und nicht so fern zu präsentieren, entert das Theater ex libris mit dem Live-Hörspiel „Die Schatzinsel“ die Bühne. Ein Schauspiel für kleine und große Fans des Literatur Klassikers von Louis Stevenson in einer völlig neuen Umgebung. Neu dabei sind die Artisten des Circus Alfredo, die extra für ihre Show ein neues Programm einstudieren werden.

Kulturwiesen Alverskirchen: Klaus Lage und Bo Heart sind in 2022 mit dabei. Foto: Anne Mayntz

Sternstunden der Musik bereiten das Kolping Blasorchester Emsdetten mit einem fulminanten Frühschoppen im Bigband Sound, die Münsteraner Legenden Die Zwillinge zelebrieren feinsten Rock unterm Himmelszelt, und die Draufsänger verzichten zwar auf Instrumente, glänzen aber a capella vom Feinsten. Erstmalig darf sich die große Gemeinde des Schlagers erfreuen, denn Nikolas Gerdes hat fantastische Gäste eingeladen und präsentiert exklusiv auf den Kulturwiesen seine „Schlagernacht“.

Bis zu 16 Shows

Für die bis zu 500 Gäste stehen zu jeder der insgesamt sechzehn Shows kostenfreie Parkplätze für vier- und zweirädrige Vehikel direkt am Veranstaltungsgelände zur Verfügung. Die Haltestelle Wettendorf wird mit der R22 aus Münster, Wolbeck und Everswinkel kommend angefahren und befindet sich nur 400 Meter entfernt. Da der Radweg an der Alverskirchener Straße dank einer neuen Asphaltschicht endlich wieder sicher befahrbar ist, empfiehlt sich aus vielerlei Gründen eine Anreise mit dem Rad. Gäste mit Wohnmobil werden um Voranmeldung an info@kulturwiesen.de gebeten.

Ergänzung des kulinarischen Angebotes

Kulinarisch wird das Angebot um zwei Wünsche der Kulturwiesen Fans ergänzt. Der neue „Veggie burger by Hof Schulze Wettendorf“ rundet das Speisenangebot nun vollständig ab. Die Freundinnen und Freunde exzellenter Weine dürfen sich auf einen Winzer freuen. Das Team vom Weingut Otto Schäfer wird für die gesamte Zeit seine Zelte auf den Kulturwiesen aufschlagen. Wie schon 2020 und in 2021 gilt die zum Veranstaltungszeitpunkt gültige Corona Schutzverordnung des Landes NRW, verbunden mit einem Dank der Organisatoren an die Gemeinde und den Kreis Warendorf für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mitbürger mit körperlichen Einschränkungen wird das Gelände weitestgehend barrierefrei gestaltet. Die Kulturwiesen werden immer neunzig Minuten vor Showbeginn ihre Pforten öffnen und alle Gäste am Einlass mit den wie immer zu personalisierenden Karten begrüßen. Der Vorverkauf läuft bereits, Karten gibt es online über den eigenen Ticketshop unter www.kulturwiesen.de und über die an localticketing angeschlossenen Vorverkaufsstellen, darunter auch den WN Ticketshop am Picassoplatz 3 in Münster.