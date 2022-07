Mutige Farben, wertvolles Bild

Als den „Schatz des Monats Juli“ stellte der Schatzkammerverein St. Agatha eine neugotische Kasel, ein ärmelloses Messgewand eines Priesters, vor. Weil die Geistlichen früher die eucharistische Wandlung in Richtung des Hochaltares zelebrierten, sind ältere Kaseln in der Regel rückseitig besonders schön verziert. So auch diese leuchtend grüne Kasel mit aufwendiger Stickerei, die in Frankreich gefertigt wurde.

Die Schatzkammer von St. Agatha beherbergt ein großes Konvolut von historischen Messgewändern aus der Zeit von 1740 bis heute nebst zahlreichem Zubehör. Grund genug für den Förderverein der Schatzkammer, dieses Mal eine grüne Kasel in der Reihe „Schatz des Monats“ für den Juli zu präsentieren. Pater Thomas ließ es sich nicht nehmen, zuvor den Gottesdienst in dem historischen Kleidungstück zu zelebrieren.

Franziska von Twickel stellte das Objekt anschließend eingehend vor. Die auffallend leuchtend grüne Kasel zeige in der Mitte eines bestickten Kreuzes ein erhabenes gearbeitetes, silbernes Lamm, welches auf einem goldenen Buch mit sieben goldenen Siegeln liegt. „Anhand des Stoffes mit seinem neugotischen Webmuster, der kräftigen Farbe und der geraden Schnittführung kann dieses liturgische Gewand auf die Zeit um 1880 datiert werden“, erläuterte die Referentin.

Im 19. Jahrhundert wurden die alten Handwebstühle durch maschinelle Webstühle ersetzt. Jetzt konnten komplizierte Muster nach alten Vorbildern preisgünstig gewebt werden. Zusätzlich wurde die Färbung der Stoffe durch die Erfindung synthetischer Farben ab dem Jahr 1856 deutlich nuancierter und kräftiger. Allgemein habe man sich in der Kunst des 19. Jahrhunderts auf mittelalterliche Vorbilder besonnen: Gotische Ornamente und Formen hätten einen neuen Höhepunkt erlebt. In der christlichen Textilkunst seien die barocken weltlichen Blumenmuster von symbolträchtigen Formen wie kreuzförmigen Akanthusblättern, Disteln, Granatäpfeln oder Passionsblumen abgelöst worden. Auch die Schnittführung der barocken Kasel mit ihrer ausgeprägten „Bassgeigenform“ habe sich langsam wieder zurück zur alten gotischen Form des langen Umhangs verändert.

Das Wort Kasel kommt übrigens vom lateinischen Wort „Casula“, also „kleines Häuschen“ erklärte von Twickel den erstaunten Zuhörern. „Wenn wir die für heutiges Empfinden mutige Farbgebung dieser Kasel betrachten, fällt auf, dass drei liturgische Farben vereint sind: Grün als Zeichen der Hoffnung und des sich erneuernden Lebens wird vom Priester getragen im Jahreskreis. Gelb entspricht der liturgischen Farbe Weiß als Zeichen für das Licht, getragen zu den Hochfesten. Der dunkelrote Samt unter dem Lamm entspricht der Farbe des Blutes und des Feuers – rote Gewänder werden zu den Festen des Kreuzes, des heiligen Geistes und der Märtyrer getragen.“

Das wertvolle Mittelbild wird eingefasst von farbigen Ranken und Passionsblüten in feiner Tambourstickerei. Den Höhepunkt der Kasel bilde aber sowohl aus kunsthandwerklicher wie auch aus theologischer Sicht das Lamm. In seiner feinen, erhabenen Sticktechnik mit zu Spiralen gedrehten Silberfäden (sogenannte „Kantillen“), den sorgfältig gearbeiteten Füßen und dem filigranen Kopf wirke das „Agnus Dei“ sehr lebendig. Auf dem aus Goldfäden gestickten dicken Buch mit den konturierenden Kordeln und den herabhängenden Siegeln, liegt das Lamm in einer sehr natürlichen Haltung. Durch einen Kreuznimbus hinter seinem Kopf und eine Siegesfahne sei es als göttlicher Sieger gekennzeichnet.

„Dieses Gesamtbild kennen wir aus der Apokalypse“, machte von Twickel deutlich. Die in diesem Buch niedergeschriebenen Ereignisse schilderten drastisch die Bedrohungen der Welt. Sie zeigten aber auch, dass der Sieg über das Böse durch Christus, das Lamm Gottes, errungen worden sei.

Für ein Messgewand sei dieses Bilderprogramm äußerst eindrücklich. Da der Priester in der Liturgie vor der Reform durch das 2. Vatikanische Konzil mit dem Rücken zur Glaubensgemeinschaft zelebrierte, hatte jedermann das Lamm Gottes deutlich vor Augen. Interessant sei weiterhin die zeitliche Einordnung dieses triumphierenden Bildes in die historische Wirklichkeit am Ende des 19. Jahrhunderts. Im Zuge des Kulturkampfes konnte die Pfarrstelle in Alverskirchen nach dem Tod des Pfarrers Dr. Lohaus seit 1877 aufgrund der Bismarckschen Dekrete sieben Jahre lang nicht besetzt werden. Erst 1884 wurde Hermann Depenbrock als Pfarrer in Alverskirchen eingesetzt. Er fand die Kirche und ihre Ausstattung – wie er selbst in seiner Chronik beschreibt – in einem „desolaten Zustand“ und tätigte deshalb einige Neuanschaffungen. Wohl auch die beschriebene grüne Kasel.