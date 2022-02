Nachdenklich in die Fastenzeit

Die Kolpingsfamilie Everswinkel und das Katholische Bildungswerk laden zum Auftakt in die Fastenzeit am Aschermittwoch, 2. März, zu einem Vortrag und Gesprächsabend ein, der unter dem Titel steht, „Wenn Gottes Schöpfung gelästert wird“. Referentin ist Alexandra Hippchen, landeskirchliche Pfarrerin für Notfallseelsorge und Notfallbegleitung in der Region Münsterland.

Ein schwer bewaffneter rechtsextremer antisemitischer Attentäter versuchte 2019 am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, in der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Halle ein Blutbad anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine 40 Jahre alte Passantin und tötete einen 20-Jährigen in einem Imbiss. Am 19. Februar.2020 erschoss in Hanau ein Mann neun Menschen, die ihm ausländisch erschienen. Darüber hinaus veröffentlichte das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2020 eine Pilotstudie, die Sexismus als „Massenphänomen“ beschreibt. Die Auswertung ergab, dass 44 Prozent der Frauen und 32 Prozent der Männer im Alltag gegen sie gerichteten Sexismus erleben. „Das Wechselspiel von Antisemitismus, Rassismus und Sexismus hat in letzter Zeit in unserer Gesellschaft zugenommen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. „Was verbirgt sich hinter diesen Schlagworten, auch in unserem Alltag? Wie hängen sie zusammen? Was hat das mit uns als Kirche zu tun? Und wie positionieren wir uns dazu?“ Die Veranstaltung beginnt nach dem Gottesdienst gegen 19.45 Uhr in der St. Magnus Kirche. Die Teilnehmer sind eingeladen, sich mit Gedanken und dem Austausch hierzu an diesem Abend auf die Fastenzeit einstimmen. Die Veranstaltung findet unter 2G-Regeln statt. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist durchgehend verpflichtend, möglichst mit FFP2-Maske.

Eine Anmeldung ist über die Homepage „kbw-everswinkel.de“ oder beim Spielwarengeschäft Föllen (Vitusstraße 34;

6 50 30), möglich. Alle Interessenten sind willkommen. Es wird um freiwillige Spende für die Notfallseelsorge im Kreis Warendorf gebeten. Das traditionelle Fischessen entfällt aufgrund der Pandemie.