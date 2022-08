Nachtschwimmen und viele Spiele

Die Eltern-Kind-Nacht im Vitus-Bad kam wieder gut an. Zwölf Erwachsene und 14 Kinder hatten sich angemeldet und genossen einen entspannten Abend mit viel Programm. In sieben Zelten übernachtete sie von Samstag auf Sonntag und nach dem gemeinsamen Frühstück wurde wieder abgebaut.

28 Teilnehmer – inklusive der beiden Betreuer – hatten sich für die Zeltnacht des Vitus-Bades von Samstag auf Sonntag angemeldet. Die Zeltnacht ist eine von mehreren Aktionen, die im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des Bades stattfindet. Eine Aktion im Vorhinein war, dass die Gewinner des Rätsels zum Thema Vitus-Bad einmal mit der Drehleiter hochfahren durften, um so von oben einen Blick auf das Vitus-Bad werfen zu können. Um an der Eltern-Kind-Nacht teilzunehmen, mussten sich die Teilnehmer anmelden und das kostete dann pro Person 20 Euro. Die zwölf Erwachsenen und 14 Kinder schlugen gegen Ende der offiziellen Badezeit ihre Zelte auf. So standen nachher sieben Zelte im Außenbereich des Gartens.

Ein Programmpunkt war zum Beispiel das Nachtschwimmen. Aber die Betreuer Dennis Eckhardt und Petra Jahn organisierten auch viele Spiele – wie zum Beispiel Eltern gegen Kinder. Die Gruppe grillte außerdem zusammen oder erzählte sich bei einem Stockbrot am Lagerfeuer Geschichten. Am nächsten Morgen wurde dann noch zusammen gefrühstückt und abgebaut.

Petra Jahn berichtete, dass die Zeltnacht nicht das erste Mal stattfände, sondern schon zum vierten Mal. Das Programm sei bis jetzt immer gut angekommen und die Teilnahme sei entsprechend gut gewesen. Darüber hinaus beteuerten die beiden Betreuer, dass ihnen die Sicherheit aller Eltern und Kinder des Kurses am Herzen liege. Um dies zu garantieren, legten die beiden Fachkundigen eine Nachtschicht ein. Thorsten Bomkamp sagte, dass er diese Veranstaltung perfekt für Kinder findet und sie damit ans Campen herangeführt werden.