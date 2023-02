Nachtwächter-Rundgang, Dom-Führung und mehr

Am Ankunftstag wurden die Ministrantinnen und Ministranten von Nachtwächtern durch die historische Altstadt geführt. Unter anderem wurden der Friedenssaal im Rathaus erkundet sowie das Hegertor und der Löwenpudel, eine Statue, um die sich Legenden von Karl dem Großen ranken.

Nach einem gemeinsamen Glaubensimpuls ging es für die Gruppe am nächsten Tag in die Innenstadt. Im Anschluss an eine informative Domführung im St. Peter-Dom konnten die Ministrantinnen und Ministranten Osnabrück in Kleingruppen genauer erkunden. Am Abend stellten die Kinder ihr Wissen bei der Show „Gefragt-Gejagt“ unter Beweis. Den Abschluss der Wochenendfahrt feierte die Gruppe am Sonntagmorgen mit einem Gottesdienst in der St.-Josef-Kirche. Nach einem Reisesegen kehrten die Messdienerinnen und Messdiener dann zurück nach Alverskirchen.