Naturerlebnisse im Norden der Gemeinde

„Münsterland-Safaris“ lädt am kommenden Sonntag, 19. Februar, zu einem weiteren Naturerlebnisgang im Bereich der Vitus-Gemeinde ein. Betitelt mit „Rundgang in Raestrup“, steht ein landschaftskundlicher Spaziergang mit Udo Wellerdieck in Kooperation mit der NABU-Naturschutzstation Münsterland auf dem Programm.

Landschaftskundliche Wanderung in Raestrup am Sonntag

Zu einem landschaftskundlichen Rundgang in Raestrup geht es am Sonntag los. Dabei wird auch die Raestruper Mühle angesteuert.

Wellerdieck ist zertifizierter Natur- und Landschaftsführer und Hobby-Ornithologe. Der anstehende Spaziergang über etwa sechs Kilometer Länge führt unter anderem zu den Naturschutzgebieten „Heidbusch“ und „Bachtal Maarbecke“ sowie zum Biohof NaTyrell und zum Naturdenkmal „Kiefern-Allee“. „In den Wäldern vor Ort leben viele interessante Tierarten – unter anderem Baummarder und die fünf heimischen Spechtarten“, so Wellerdieck in der Ankündigung. Ein Kurzbesuch bei den Bewohnern der Raestruper Mühle rundet diesen abwechslungsreichen Spaziergang ab.

Für diese Tour wird festes Schuhwerk empfohlen. Start ist am Sonntag um 14 Uhr an der Straßenecke südlich von Müssingen 4 (Naturdenkmal „Kiefern-Allee“) auf Everswinkeler Gelände. Die Tour wird circa drei Stunden dauern, die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene neun Euro, für NABU-Mitglieder sieben Euro und für Kinder fünf Euro. Weitere Informationen gibt es bei Udo Wellerdieck, 0251/39 50 79 28 oder 0151/51 56 36 38; oder auch per E-Mail an: udo.wellerdieck@gmx.de.

Informationen zur NABU Naturschutzstation Münsterland und zu Münsterland-Safaris im Internet unter:

www.nabu-naturschutzstation-muensterland.de

www.münsterland-safaris.de