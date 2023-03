Neue Spielzone für die Jüngsten

Der Fußball-Förderverein hat sein erstes großes Projekt verwirklicht in Form eines Spielgerätes am Sportpark Wester.

Nicht jedes jüngere Familienmitglied teilt die Begeisterung für den Sport. Während das Geschwisterkind auf dem Platz auf Torejagd geht oder sich als Leichtathlet betätigt, kann es abseits des Geschehens schon mitunter einmal langweilig werden. Der 2021 gegründete Förderverein der Fußballabteilung des SC DJK Everswinkel hat genau für diese Situation eine bauliche Lösung gefunden.

Am Sonntag wurde das erste große Projekt des derzeit 20 Mitglieder zählenden Fördervereins feierlich eingeweiht. So investierten die Aktiven um die Vorsitzende Anja Kruse und ihren Stellvertreter Thorsten Berg einen höheren vierstelligen Betrag in eine Kletter-Rutschkombination aus Holz. Sie wurde exakt zwischen dem Kunstrasen- und dem Echtrasenplatz positioniert, von einer Fachfirma aufgebaut und am 22. Februar vom TÜV abgenommen.

Ein Kletter- und Rutschenturm bietet den jüngsten Besuchern im Sportpark Wester jetzt eine tolle Beschäftigungsmöglichkeit. Foto: Christopher Irmler

„Wir haben uns riesig auf diesen Tag gefreut“, begrüßte Kruse die Gäste der kleinen Feierstunde. Bei Kaffee und Kuchen und Gegrilltem freuten sie sich über die Realisierung des Projekts. „Everswinkel ist sehr großzügig“, dankte die Vorsitzende den Privatpersonen und Betrieben, die die Anschaffung erst ermöglicht und die fachkundigen Arbeiten übernommen hatten.

Auch zwei Lkw-Ladungen Sand mussten für das stimmige Gesamtbild des Bereichs bewegt werden. Eine Bank soll folgen, um auch für die Eltern oder Großeltern eine Verweilmöglichkeit zu schaffen. „Wir fangen ja gerade erst an“, brachte Kruse auch weitere Spielgeräte ins Gespräch. Wichtig ist den Verantwortlichen, damit Angebote für den Gesamtverein und nicht nur die Fußballabteilung, zu schaffen.