Neue „Visitenkarte“ ist überfällig

„Ausschlaggebend sind, abgesehen von der urwüchsig-bodenständigen Ländlichkeit der Umgebung, sicherlich auch das Flair des Ortes und die Vielseitigkeit der hier gebotenen Erholungsmöglichkeiten.“ Hervorgehoben werden auch „einige sehr romantische Winkel. Uralte Fachwerkhäuser, die nicht wegsaniert, sondern unter Denkmalschutz gestellt wurden. Bei der Konzeption neuer Gebäude gilt nach wie vor die Leitlinie, den dörflichen Charakter des Ortes zu erhalten.“ Und drumherum „idyllisch-verträumte Wege“, „typische westfälische Höfe, umgeben von saftigen Wiesen und altehrwürdigen Bäumen. Hier können Feriengäste so richtig aufatmen.“ Formulierungen aus der bislang letzten Image-Broschüre für den „freundlichen Winkel im Münsterland“.

Es ist eine Broschüre, die in die Jahre gekommen ist. Längst ist die Vitus-Gemeinde fast zwei Jahrzehnte weiter. Da wirken besagte Texte und die begleitenden Fotos mehr wie ein Stück angegilbter Nostalgie und weniger wie zeitgemäße Werbung für einen Besuch der beiden Ortsteile. Der Verkehrsverein möchte nun für den freundlichen Winkel die Kurve kriegen. „Wir planen einen neuen Image-Prospekt“, kündigt Thomas Biene-Hornscheidt an. Aus den damals acht sollen künftig zwölf oder gegebenenfalls auch mehr Seiten werden – je nachdem, wie viele Inserenten man gewinnen kann.

„ »Die Everswinkeler und Alverskirchener sollen den Prospekt als den ihren ansehen.« “ Thomas Biene-Hornscheidt

Die Inserenten sind wichtig, um das Projekt stemmen zu können, das zum Selbstkostenpreis verwirklicht werden soll. „Wir wollen nicht daran verdienen aber auch nicht draufzahlen“, betont Biene-Hornscheidt. Anzeigengrößen beginnen ab Scheckkartenformat, eine ganze Seite wird etwa 600 Euro inklusive Mehrwertsteuer kosten. Die Texte sind eigentlich alle fertig“, sagt er und nennt Themen wie Kultur, Radfahren, Vitus-Bad und Saunadorf, Sehenswürdigkeiten, Freizeitangebote und auch den Blick in die Nachbarschaft. Eben das, was einen potenziellen Besucher interessiert. Hotel- und Gastronomie-Angebot sollen als aktueller Folder beigelegt werden. Auch die Titelseite der Broschüre hat er schon vor Augen: „Everswinkel – da ist Musik drin“, lautet der Arbeitstitel, der von Bildern mit Musik- und Natur-Motiven unterlegt werden soll.

Die Optik spielt in so einer Werbe-Broschüre natürlich eine große Rolle. Deshalb sucht der Verkehrsverein jetzt nach geeigneten Fotos und hofft, dass ihm aus der Bürgerschaft Bilder zugeleitet werden. Gefragt ist nahezu alles, was sehens- und vorzeigewert ist. Natürlich inklusive der nötigen Rechte zur Nutzung und Veröffentlichung. Fotos können per Mail an thomas_biene@web.de geschickt werden. „Die Everswinkeler und Alverskirchener sollen den Prospekt als den ihren ansehen.“

Bis Ende März sollen Anzeigen und Fotos beim Verkehrsverein vorliegen. Ein Grafiker aus Münster kümmert sich dann ums Layout. 3000 Exemplare im DIN-A4-Format seien in einer ersten Auflage geplant. Möglichst bis Mai-Juni hofft man beim Verkehrsverein, die neue Image-Broschüre fertiggestellt und gedruckt zu haben. „Wir wollen einen Prospekt haben, der über Jahre aktuell ist“, formuliert Biene-Hornscheidt die Zielvorstellung. Die Aufforderung aus der alten Broschüre, „Besuchen Sie uns! Ein Aufenthalt in Everswinkel lohnt sich auf jeden Fall.“, wird sich wohl in dieser oder abgewandelter Form wiederfinden.