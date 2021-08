Neuer Sommertreff kommt an

Schon gleich nach dem Aufbau am vergangenen Donnerstag – und damit einen Tag vor dem eigentlichen Start – wurde die Spielfläche von den kleinsten Vitus-Bürgern in Beschlag genommen. Zur offiziellen Freigabe am Freitag verteilten Bürgermeister Sebastian Seidel und Philipp Elsbernd vom Bau- und Planungsamt kostenloses Sandspielzeug an rund zwei Dutzend Kinder.

Die sommerliche Sandkiste, die auch ein Mini-Spielgerät für Kleinkinder beinhaltet und von einem flexiblen, erweiterbaren Holzrahmen umschlossen wird, kommt bestens an. „Das Feedback war bis jetzt sehr positiv“, so Elsbernd. Vier Sommerliegen erlauben es den Eltern, an dieser Spiel-Oase gleich mal mit zu entspannen. Die gute Resonanz führt in der Gemeindeverwaltung schon zu der Überlegung, die Sommersuhle vielleicht noch etwas länger als bis zum 22. August stehen zu lassen, wenn das Wetter passt. Danach dürfen sich Interessenten den aus Münster angefahrenen und täglich auf Sauberkeit kontrollierten Spielsand für den Eigenbedarf mitnehmen.