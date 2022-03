Noch nie so gute Chancen

Frank Strohbücker ist mit ganzem Herzen Kaufmann und Unternehmer. Edeka-Markt, Trinkgutmarkt und der vielfältige Unternehmenszweig „Eventgastronomie Strohbücker“ mit großem Einzugsgebiet zeugen davon. Ausbildung war in dem Familienunternehmen von Anfang an ein Thema.

Frank Strohbücker ist mit ganzem Herzen Kaufmann und Unternehmer. Edeka-Markt, Trinkgutmarkt und der vielfältige Unternehmenszweig „Eventgastronomie Strohbücker“ mit großem Einzugsgebiet zeugen davon. 150 Jahre Firmen- und Familiengeschichte, die immer wieder von Optimierung und Erweiterung geprägt war. Zuletzt im März 2016 mit dem vergrößerten und umgebauten Markt an der Bergstraße. Ausbildungsplätze seien eigentlich immer angeboten worden, blickt Strohbücker zurück. Fünf Azubis sind es zurzeit in den drei Unternehmenszweigen.

Sechs Ausbildungsgänge sind bei Strohbücker möglich: Fachkraft für Lagerlogistik, Veranstaltungskauffrau/-mann, Kauffrau/-mann für Bürokommunikation, Verkäufer/in, Kauffrau/-mann im Einzelhandel sowie Metzgermeister/in. „Der Beruf zur Veranstaltungskauffrau oder zum Veranstaltungskaufmann ist sehr beliebt. Die anderen Berufsgruppen sind sehr schwer, Metzgermeister und -meisterin fast unmöglich“ zu besetzen, beschreibt er die Lage.

Ausschlaggebend für mangelnde Bewerberzahlen sei seiner Meinung nach eine gewisse Unwissenheit. „Der Beruf im Einzelhandel ist sehr umfangreich und interessant. Man hat viel mit Menschen zu tun und kann sich in verschiedensten Formen verwirklichen.“ Zudem sei ein gutes Einkommen zu erzielen, und die Aufstiegschancen seien ebenfalls gut. Neben Ausbildungsinteressenten mangele es ebenfalls an Fachkräften, „egal in welchem Bereich“. Ein handwerklicher Beruf wie der des Metzgermeisters sei nur mit Glück, der Servicebereich im Veranstaltungssektor nur sehr schwer zu besetzen.

„ »Es gibt nicht die ,guten‘ und die ,schlechten‘ Jobs.« “ Frank Strohbücker

Aus den Betrieben ist immer wieder zu vernehmen, dass einer der Gründe für den Mangel an Ausbildungswilligen im vermehrten Drang nach höheren Abschlüssen liegt. Auch Frank Strohbücker sieht das so. „Nicht immer ist das Abi, das Studium das Maß aller Dinge.“ Schulpolitik müsse generell verändert werden und allen Berufsgruppen Perspektiven bieten. „Es gibt nicht die ,guten‘ und die ,schlechten‘ Jobs. Jeder Berufszweig hat seine Berechtigung“, unterstreicht er. Und er macht das gleich auch plastisch deutlich: „Ohne Kauffrauen und -männer könnte der Verbraucher seine Lebensmittel nur online ohne Beratung kaufen. Ohne Metzger könnten keine leckeren Steaks gegrillt werden. Ohne Köche wäre ein schöner Restaurantbesuch oder eine Feier im Garten nicht möglich. Ohne Servicekräfte gäbe es keine Volksfeste und, und, und.“

Ein Problem sei es, dass immer noch der Eindruck vermittelt werde, dass das Ansehen einer Person vom Beruf abhänge und wirklich Geld nur „am Schreibtisch“ bei Banken und Versicherungskonzernen oder in angesehenen Positionen wie Arzt oder Anwalt verdient werde, nicht aber in Handwerk und Einzelhandel. Das werde auch heute noch Schulkindern vermittelt, während Handwerksberufe oft zu einer unteren Schicht gerechnet würden. „Das Handwerk und der Einzelhandel sind jedoch die Zukunft. Es gab noch nie so gute Aufstiegschancen und Verdienstmöglichkeiten wie heutzutage“, weiß der Unternehmer, der darauf verweist, dass etwa die Arbeitszeiten heutzutage viel flexibler seien als mancher glaube.

Während der Edeka-Markt neuen Anforderungen angepasst werden konnte, gestaltet sich eine Erweiterung der Eventgastronomie schwierig – die Gemeinde kann derzeit keine passenden Grundstücke anbieten. „Ob überhaupt ein anderer Standort in einer Nachbargemeinde in Betracht kommt, wird einerseits die Firmenentwicklung nach der Pandemie zeigen und natürlich, ob ein Firmenumzug überhaupt von unserer Seite gewollt ist, da wir uns eigentlich in Everswinkel gut aufgehoben fühlen“, so Strohbücker.

In diesem Jahr werden folgende Ausbildungsplätze besetzt: Fachkraft für Lagerlogistik, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel, Metzger (jeweils alle Geschlechter).