„Ortskern muss attraktiver werden“

Ein neues Gewerbegebiet in kleinen Teilabschnitten für bedarfsgerechte Angebote wünscht sich CDU-Fraktionschef Dirk Folker, um bestehenden Unternehmen Entwicklungspotenzial zu bieten und vielleicht neue Arbeitgeber zu gewinnen. „Wirtschaftsförderung mit Augenmaß und ökologisch verträglich. Wenn wir Gewerbesteuern einnehmen wollen, müssen wir den Unternehmen auch Raum geben zu arbeiten.“

Als „einfach ärgerlich“ bewertete Folker den langen Genehmigungsprozess beim Kreis für den OGS-Ausbau. Es sei eine heute gängige Planung, „aber unsere Genehmigungsbehörde im Kreis scheint davon nichts gehört zu haben“. Die Verzögerung koste die Gemeinde viel Geld. Kostspielig werde auch die notwendige Erweiterung des „Erfolgsmodells Verbundschule“.

Wichtig und richtig seien die Investitionen für die Spielplätze und bei den Sportanlagen (Kunstrasenplatz Alverskirchen, Heizungsanlage Sportpark Wester). Dagegen seien die Sanierung der Flutlichtanlage Alverskirchen und die Neumöblierung des Ratssaals um ein Jahr aufschiebbar. Verantwortliche Haushaltspolitik beinhalte Prioritäten zu setzen.

„In Everswinkel wird es Zeit den Ortskern nun neu zu gestalten. Dabei sollten wir ganzheitlich und nachhaltig denken.“ Etliche Fragen seien dabei zu beantworten: Wie der Bereich von Kirchplatz bis Magnusplatz aussehen soll, wie es an der Overbergstraße mit Neubau, Parkplätzen und Fahrradstraße weitergehe und wie überhaupt die Parkplatzfrage für den Ortskern zu lösen sei. „Schließlich müssen wir einen Ortskern bekommen, der attraktiver wird. Nur so können wir uns Hoffnungen machen, auch in Zukunft noch Geschäfte im Ortskern zu behalten oder neue anzusiedeln, was ja das erklärte Ziel aller Parteien ist.“

Als „wichtigen Baustein für eine aktive, lebenswerte Gemeinde“ bezeichnete Folker die Vereine, die es auch weiterhin zu fördern und zu unterstützen gelte.