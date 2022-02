Patronatsfest zum Auftakt

„Oh mein Gott!“ Mit diesem Motto und Logo feiert der Verein „Freunde der Schatzkammer St. Agatha Alverskirchen“ in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen der Schatzkammer in St. Agatha. Die Freunde und Förderer der Schatzkammer haben deshalb ein kleines, aber feines Jubiläumsprogramm aufgelegt, das am kommenden Wochenende startet.

Auftakt ist am kommenden Samstag, 5. Februar, mit dem Patronatsfest. Ab 19.30 Uhr gibt es eine speziell gestaltete Vesper zu Ehren der Heiligen Agatha. Im Anschluss daran präsentiert man in der Kirche einen fotografischen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre des Vereinslebens mit Musikbegleitung.

Ab Sonntag rückt dann die Serie „Der Schatz des Monats“ in den Blickpunkt und sorgt für Aufmerksamkeit. Bis September wird monatlich im Anschluss an die Messe um 9.30 Uhr ein besonderes Kunstwerk aus den Beständen der Schatzkammer in der Liturgie benutzt und einzeln gewürdigt. Am Sonntag, 6. Februar, wird dies ein über 100 Jahre altes Fahnengemälde mit der Darstellung der Heiligen Agatha sein, das bisher aus konservatorischen Gründen noch nie gezeigt werden konnte.

Der Schatzkammerverein wurde im September 2012 von 38 interessierten Gemeindemitgliedern gegründet und umfasst jetzt über 70 Mitglieder. Er steht allen interessierten Menschen offen, denen das kulturelle Erbe des Kirchenschatzes St. Agatha am Herzen liegt.