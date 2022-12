Platz für Erlebnisse und Emotionen

Das Vitus-Bad feiert 40-Jähriges: Es war ein Abend am Wasser. Zwar fehlte der perfekte Sonnenuntergang dazu, aber auch so war es eine Begegnung vieler gut gelaunter, fröhlicher Menschen. Ein Geburtstag hatte sie zusammengebracht, der – natürlich – am Wasser gefeiert wurde.

40 Jahre Vitus-Bad Everswinkel. Ein guter Grund zu feiern und auf die Geschichte und Bedeutung des seinerzeit wegweisenden Familienbades im ländlichen Raum zurückzublicken. Es war eine Feier mit zahlreichen bekannten Gesichtern aus früheren Zeiten.

Es ist schon ein attraktives Ambiente, wenn man Geburtstag feiert und im Hintergrund prägt ein großer, mit Unterwasserscheinwerfern beleuchteter großer Pool die Kulisse. In diesem Fall war allerdings der „Pool“ selbst das zu feiernde Objekt. 40 Jahre Vitus-Bad – „das darf man auch mal feiern“, bemerkte Bürgermeister Sebastian Seidel am Samstagabend – auf den Tag genau 40 Jahre nach der Eröffnung – treffend. Da stand er gerade mittendrin zwischen aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern des Bades selbst sowie der Gemeindewerke, zwischen früheren Amtsleitern und GWE-Geschäftsführern sowie Aufsichtsratsmitgliedern aus den Fraktionen.

„Das Vitus-Bad war von Anfang an ein Aushängeschild“, griff der neue GWE-Geschäftsführer Thomas Kappelhoff die Einschätzung des früheren Bürgermeisters Hermann Walter auf, der ebenfalls zu den Gästen an diesem Abend gehörte. Das Spaß- und Familienbad sei eine Institution, ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und die Basis für Kinder, um das Schwimmen zu erlernen. Zudem sei es ein wichtiger Arbeitgeber mit 15 Beschäftigten. „Die Menschen sollen sich her wohlfühlen und eine glückliche Zeit erleben“, so Kappelhoff. Erlebnis und Emotionen, darum geht es in den Vitus-Fluten. Es sei eine Symbiose: „Die Gemeinde braucht das Vitus-Bad, und das Vitus-Bad braucht die Gemeinde.“

GWE-Geschäftsführer Thomas Kappelhoff (2v.l.) und Bürgermeister Sebastian Seidel (l.) begrüßten die geladenen Gäste zur Geburtstagsfeier des Vitus-Bades. Foto: Klaus Meyer

Der Bürgermeister bezeichnete das Bad als „ein wichtiges Stück Heimat“, und er habe selbst „viele positive Erinnerungen“ an die Einrichtung. Das Familienbad werde gut gepflegt, und Seidels Dank galt „den vielen helfenden Händen, die das Bad zu dem machen, was es ist.“ Einige wurden für ihre Treue und ihr Engagement von Kappelhoff mit einem Blumenstrauß bedacht: Cordula Cichosz, Heike Refi, Gabi Baumeister, Jörg Witkowski und Horst Rohling.

Der Abend, der von der syrischen Familie Rashed, die die Gastronomie im Bad betreibt, mit vielfältigsten Gaumenfreuden Gaumenfreuden begleitet wurde, bot natürlich reichlich Ansätze, um in Erinnerungen zu schwelgen. Hermann Walter zeigte sich „froh, dass ich hier heute Abend noch teilnehmen kann“ und schilderte kompakt noch einmal die Entstehungsgeschichte des Bades. Er griff damals den Bürgerwunsch auf und schlug nicht den Weg des Lehrschwimmbades ein, sondern verfolgte konsequent und erfolgreich die Idee eines Familienbades mit mustergültiger Förderung seitens des Landes. „Das war nicht ein Bad des Gemeinderates und nicht des Gemeindedirektors – es war ein Wunschbad der Bevölkerung.“

Nostalgische Erinnerungen: Franz-Ludwig Blömker, damals Hauptamtsleiter, mit einigen Werbefundstücken im Gespräch mit Cordual Cichosz von den Gemeindewerken und dem früheren Bauamtsleiter Herbert Lammers. Foto: Klaus Meyer

Erinnerungen – das war auch das Stichwort für den damaligen Bauamtsleiter Herbert Lammers und den früheren Hauptamtsleiter Franz-Ludwig Blömker. Letzterer hatte nämlich eine ganze Mappe mit Erinnerungsstücken aus der Frühzeit des Bades dabei. Darin befanden sich nostalgische Fundstücke wie Buttons, Malvorlagen für Eberhards Geburtstagsclub sowie eine Eberhard-Grafik für Hinweisschilder, ein mit „Vitus-Bad“ besticktes Gäste-Handtuch und Zeitungsausschnitte. Darunter den über Michael Groß. Deutschlands Vorzeigeschwimmer war gerade ein Jahr zuvor Doppel-Olympiasieger in Los Angeles geworden, als er im Februar 1985 als Mitglied der Sportkompanie der Bundeswehrsportschule Warendorf zu Gast im Vitus-Bad.

Unter dem Strich ein Bad mit viel Geschichte und Geschichten. Bürgermeister Seidel verriet an dem Abend: „Mein Kindheitstraum ist eine wassergefüllte Röhrenrutsche“ – und wenn die nicht in seiner Amtszeit zu realisieren sei, so hoffe er aber, sie wenigstens noch zu erleben.