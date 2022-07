Preiswürdiges Engagement vor Ort

Mit dem „Heimat-Preis“ rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat“ zu diskutieren – Heimat ist vielfältig. Die Gemeinde Everswinkel lobt den Heimat-Preis nun zum vierten Mal aus.

Bis einschließlich 2021 hatte das Land NRW über 3,6 Millionen Euro an Fördermitteln über den Heimat-Preis ausgeschüttet.

Der Club der Preisträger umfasst bereits acht heimische Vereine. Der Bürgerschützen- und Heimatverein Everswinkel, der Hegering Everswinkel, das Nikolaus-Komitee sowie der Spielmannszug lagen dabei auf dem 1. Platz, die KFD Everswinkel, der Schatzkammerverein St. Agatha und die Bänker aus Alverskirchen sowie das Katholische Bildungswerk schafften ebenfalls den Sprung aufs Treppchen beim Heimat-Preis, den die Gemeinde Everswinkel seit 2019 auslobt. Auch fürs laufende Jahr 2022 wird damit wieder preiswürdiges Engagement ausgezeichnet.

„Engagement und Einsatz der Vereine zu fördern, ist eine gute Sache“, betonte Werner Lemberg (CDU), Vorsitzender des Schul-, Sport- und Kulturausschusses jüngst, als es um die Fortführung dieses Preises und der damit verbundenen finanziellen Förderung ging. Vor vier Jahren ging das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW in die „Heimat-Offensive“ und brachte das Programm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ an den Start. Fünf Bausteine gehören dazu: Heimat-Scheck, Heimat-Zeugnis, Heimat-Fonds, Heimat-Werkstatt und eben der Heimat-Preis. Letzterer soll heimatliches Engagement sichtbar machen, den Einsatz von Ehrenamtlichen wertschätzen und gute lokale Ideen weiterverbreiten. Landesweit machen laut Ministerium mehr als 260 Städte, Gemeinden und Kreise mit und loben den Preis aus.

Kreisangehörige Kommunen bekommen dafür 5000 Euro zur Verfügung gestellt (Kreis 10 000 Euro, Großstädte 15 000 Euro). Die von der Gemeinde Everswinkel formulierten Preiskriterien stellte Jens Linnemann, Amtsleiter für Ordnung, Soziales, Wahlen, Sport und Kultur, jüngst im Ausschuss vor: „Das generationsübergreifende Zusammenwirken von Menschen zu fördern, das kulturelle Leben der Gemeinde zu bereichern und Tradition und Moderne zu verbinden.“ Mindestens ein Kriterium muss erfüllt sein, um ins Auswahlverfahren zu gelangen und am Ende vielleicht ausgezeichnet zu werden. Vorschläge können alle Einwohner der Gemeinde sowie alle hier beheimateten Vereine und Institutionen einreichen. Meldeschluss ist am 30. September. Preisträger können nur Vereine Vereine und Institutionen werden, „deren Wirken auf das Gebiet der Gemeinde Everswinkel beschränkt ist“ und deren Wirken überwiegend mittels Ehrenamtlern erfolgt. Die Entscheidung trifft eine Jury aus Mitgliedern des Schul-, Sport- und Kulturausschusses. „Ich hoffe, dass wir die Preisübergabe dann auch beim Neujahrsempfang der Gemeinde 2023 vornehmen können“, so Linnemann mit Blick auf mittlerweile zwei ausgefallene Empfänge aufgrund der Pandemie.

Der 1. Preisträger wird dann für den Landes-Heimat-Preis nominiert. Aus den 238 Sieger-Projekten des Jahres 2021 hat bereits eine Fach-Jury des Landes die Preisträger des Landes-Heimat-Preises 2022 ausgewählt. Sie erhalten jeweils ein Preisgeld von 7000 Euro.