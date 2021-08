Probesitzen auf neuen Bänken für den Ortskern

Wie kann der Ortskern attraktiver werden? Eine der häufigsten Antworten auf diese Frage im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts war der Austausch sowie die Ergänzung der vorhandenen Sitzbänke. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern soll entschieden werden, wie das neue Stadtmobiliar aussehen soll – die Gemeinde lädt zum Probesitzen an der Sommersuhle ein.

So können am Dienstagvormittag, 17. August, von 9 bis 12.30 Uhr sowie am Mittwochnachmittag, 18. August, von 14 bis 17 Uhr verschiedene Sitzbänke hinsichtlich Sitzkomfort und Optik bewertet werden. Vier Modelle stehen zur Auswahl, zwei Holz- und zwei Metallbänke. Letztere eignen sich besonders unter Bäumen, da sie weniger schmutzanfällig sind. Auf Basis der Abstimmung wird dann entschieden, welche Bänke an welchen Standorten aufgestellt oder ausgetauscht werden.

Aufgrund der positiven Resonanz für die Sommersuhle wird der temporäre Sandkasten länger aufgebaut bleiben als zunächst geplant, nämlich bis zum 12. September. Entsprechend haben am 13. und 14. September alle Interessierten die Möglichkeit, Spielsand zur eigenen Verwendung kostenlos abzuholen.