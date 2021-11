Probetraining als Schnupperangebot

Die familiäre Atmosphäre im Rahmen des Schnupper-Angebotes der Handball-Abteilung des SC DJK Everswinkel begeisterte alle Teilnehmenden. Mit einem Probetraining wollte die Handball-Abteilung Eltern und Kinder wieder in die Turnhalle locken. Mit Erfolg.

Buntes Treiben bei der Junior-Handball-Arena in der Sporthalle der Verbundschule.

Ein wahrlich buntes Treiben herrschte in der Turnhalle der Verbundschulhalle. Laufen, Fangen, Werfen und vieles mehr bot die Handball-Abteilung des SC DJK Everswinkel bei einer Junior-Handball-Arena an. Bei dem gutbesuchten Schnupperangebot hatten drei- bis sechsjährige Kinder die Möglichkeit, den Handballsport auf vielfältige Weise spielerisch kennenzulernen. Für die Eltern, Trainer und Helfenden galt neben der 3G-Regel auch eine strikte Maskenpflicht.

„Durch Corona ist unser Training bis zum Sommer sieben Monate ausgefallen. Gerade bei den Kleinsten ist das natürlich eine sehr lange Zeit. Mit diesem Probetraining wollen wir die Eltern und Kinder wieder in die Halle locken“, berichtete Bambinis-Trainer Ralf Kochmann, „wie bei einer normalen Trainingseinheit haben wir einerseits einen Parcours aufgebaut und führen andererseits spielerische Übungen durch.“ So konnten die Kinder an verschieden Stationen frei klettern, balancieren oder werfen. Zwischendurch wurden unter großer Freude zusammen kleine Spiele, wie beispielsweise das Möhrenziehen, absolviert.

Breites Altersspektrum

„Uns gefällt hier die superfamiliäre Atmosphäre“, erklärte Henning Beuck begeistert. Beuck war mit seinen Kindern und seiner Frau extra aus Münster angereist: „Das breite Altersspektrum bietet auch Familien mit mehreren Kindern die Möglichkeit teilzunehmen. Das ist schön.“ Für alle Kinder gab es im Anschluss noch eine Urkunde und eine Einladung zum Training. Alle die, die das Schnuppertraining verpasst haben, sind natürlich dennoch zu den regulären Übungseinheiten in die Kehlbachhalle eingeladen. Die Bambinis (drei bis fünf Jahre) trainieren montags von 16 bis 17 Uhr, die Minis (fünf bis sechs Jahre) trainieren donnerstags von 15.15 bis 16.30 Uhr und die Maxis (sechs bis acht Jahre) donnerstags von 16.30 bis 17.40 Uhr. „Unter Anleitung werden insbesondere motorische, psychologische und koordinative Fähigkeiten mit und ohne Ball geschult“, so Kochmann.