Probleme nur gemeinsam lösbar

Mehr als eine halbe Million Menschen leben in der Stadt Münster und den umliegenden Kommunen der Region. Die Domstadt ist der zentrale Magnet in einem prosperierenden Wirtschafts-, Arbeits- und Ausbildungsraum. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt schon längst das vorhandene Angebot. Ein Pro­blem, das die Stadt Münster und elf umliegende Kommunen an einen gemeinsamen Tisch geführt hat.

Sie zusammen beschäftigen die Fragen, wie die Kommunen in der Stadtregion der Wohnraumnachfrage besser und bedarfsgerechter entsprechen können und wie sich der regionale Wohnungsmarkt weiterentwickeln lässt. Im Frühjahr war das Thema bereits im Planungsausschuss der Gemeinde im Fokus. Jetzt fand das zweite Rätetreffen der Stadtregion Münster statt, heißt es in einer Mitteilung.

160 Teilnehmer aus zwölf Kommunen

Im LWL-Museum für Kunst und Kultur fanden sich im Rahmen eines „Sommerfestes Stadtregion“ etwa 160 Teilnehmer aus den zwölf Kommunen zu einem zweiten Rätetreffen zusammen. Everswinkels Bürgermeister Sebastian Seidel hat derzeit in dieser Runde den Vorsitz, der im zweijährigen Rhythmus unter den Bürgermeistern wechselt. Zugleich ist Seidel Vorsitzender im Beirat der Stadtregion.

Die Bürgermeister von Drensteinfurt, Telgte und Senden machten in ihren Rückblicken die Wandlung zu einer Stadtregion deutlich, die ihre frühere Unverbindlichkeit abgelegt habe. Die Stadtregion sei zugleich Lebens- und Kultur- sowie Verflechtungsraum mit der Überzeugung, dass gemeinsames Denken und Handeln für die Kommunen unverzichtbar sei. Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster und amtierender Präsident des Deutschen Städtetages, betonte, dass es die Aufgabe der Kommunen sei, die Lebensqualität für die Menschen zu schaffen und zu erhalten.

Unverzichtbares kommunalpolitisches Handlungsfeld

Die Mehrheit der Teilnehmenden betrachtet die Zusammenarbeit als künftig unverzichtbares kommunalpolitisches Handlungsfeld. Doch dazu sei eine entsprechende personelle und materielle Unterstützung erforderlich. Schwerpunkte der Zusammenarbeit sind die Bereiche Wohnen und Mobilität. „Wir sind eine Wachstumsregion. In der Stadtregion wohnen rund 500.000 Menschen. Von 2010 bis 2020 hatten wir ein Wachstum von neun Prozent. Bei den Beschäftigten war es ein Wachstum von 25 Prozent. Und die Verflechtungen wachsen ebenso. Die Zahl der innerregionalen Berufspendler ist um 17 Prozent gestiegen“, fasste Seidel die Fakten noch einmal zusammen. Zudem sieht es Seidel als erforderlich an, auch das Thema Schulentwicklung in der Runde aufzugreifen.

Besondere Herausforderungen

Das Rätetreffen führte den Teilnehmern noch einmal vor Augen, vor welchen besonderen kommunalen Herausforderungen man stehe. Dafür brauche es starke Kommunen mit Einfluss auf den Boden- und Wohnungsmarkt. „Die Innen- und Baugebietsentwicklung wird sich zusehends an weitreichenden ökologischen, umwelt-, klima- und energiepolitischen und sozialen Ansprüchen messen müssen“, heißt es in dem gemeinsamen Papier der Konferenz. Knapp die Hälfte der Teilnehmenden befürworte dazu die Umsetzung insgesamt höherer Dichten in den Baulandentwicklungen der Stadtregion, 46 Prozent unterstützten dieses Ziel überwiegend. Kommunale Unterstützung sei erforderlich bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, ob zur Eigentumsbildung oder zur Miete. Über 70 Prozent der Teilnehmer dieses Treffens sähen die Notwendigkeit, öffentlich geförderten Wohnungsbau sowohl in der Innen- als auch in allen Baugebietsentwicklungen anzustreben. Etliche der beteiligten Kommunen denken über die gemeinsame Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft nach. Transparenz und Synergien werden angestrebt bei den kommunalen Siedlungszielen sowie im Hinblick auf Innovationspartnerschaften etwa zur Baulandentwicklung.

Velorouten als „gemeinsame DNA“

Als „gemeinsame DNA“, die die Stadtregion mit dem Münsterland verbinde, wurde die ambitionierte Velorouten-Initiative klassifiziert. Sie sei „das wesentliche und beispielhafte Rückgrat für die kommunalen Radnetzplanungen der zwölf Kommunen“. In der Diskussion wurden die immensen Herausforderungen für die Kommunen und Straßenbaulastträger vor allem mit Blick auf die festgesetzten Velorouten-Standards deutlich. Thomas Stohldreier, früher in Everswinkel Leiter des Amtes für Ordnung, Soziales, Schule und Kultur und heute Bürgermeister von Ascheberg, berichtete, dass seine Gemeinde in der Vergangenheit die daraus erwachsenen Mehrkosten übernommen habe.

Mittlerweile habe auch das Land NRW neue Standards zu Radschnellwegen und Radvorrangrouten akzeptiert. Somit könnten künftig Velorouten auch an Landes- und Bundesstraßen mit einem hinreichenden Radverkehrspotenzial durch den Landesbetrieb Straßen.NRW im Velorouten-Standard geplant und gebaut werden, wie Dr. Petra Beckefeld, Technische Direktorin und Sprecherin des Direktoriums von Straßen.NRW, erläuterte.