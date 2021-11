Programm mit Tiefgang

Nach einer durch Corona bedingten Pause im vergangenen Jahr möchte die KFD Everswinkel nun aufgrund ihres 170-jährigen Bestehens alle interessierten Frauen aus Everswinkel und aus der Umgebung zu einem besonderen Highlight in die Festhalle einladen.

„Vorhang auf!“ heißt es dann für die Entertainerin Anne-Marie Grage aus Telgte, die so manchen Zuhörern sicher schon von ihren Auftritten in Everswinkel bei „Bühne frei!“ ein Begriff ist. Mit ihrem Akkordeon sorgt sie als Solo-Künstlerin für Schwung und gute Laune. Mit Humor und pointiertem Witz nimmt sie die großen und kleinen Probleme des Lebens aufs Korn.

Nach dem Einlass um 14 Uhr startet der Bunte Nachmittag am Montag, 15. November, um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen, bevor ab 15.30 Uhr Anne-Marie Grage die Seniorinnen und Senioren mit ihrem neuen Soloprogramm unterhält. Nach langer „Corona-Pause“ freut sich die Musikerin auf einen fröhlichen Nachmittag in Everswinkel. Die Entertainerin am Akkordeon gestaltet ein einzigartiges Mit-Sing-Programm, humorvoll, lebendig, witzig mit bekannten „Ohrwürmern“ sowie spontanen Einlagen. Auch auswärtige Gäste, Damen und Herren, sind willkommen.

Der Bunte Abend ausschließlich für Frauen beginnt am selben Tag (15. November) um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Anne-Marie Grage wird die Besucherinnen mit ihrem Musikkabarett unter dem Motto: „Wie schnell ist nichts passiert – zum Glück“ bestens unterhalten. Für die Solo-Künstlerin ist Glück kein Zufall. Fröhlich und mitreißend erforscht sie in ihren Liedern zum Akkordeon sowie in ihren humorvollen wie ironischen Sketchen die Sehnsüchte der Menschen. Alle interessierten Frauen aus der Vitus-Gemeinde und auch darüber hinaus sind zu diesem besonderen Abend eingeladen. Es erwartet sie bestes kabarettistisches Musik-Entertainment mit Tiefgang.

Bei beiden Veranstaltungen ist die 3G-Regel zu beachten und vor dem jeweiligen Beginn der entsprechende Nachweis vorzulegen. Der Vorverkauf der Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro pro Person für beide Veranstaltungen hat begonnen im Verkehrsverein und im Schreib- und Spielwarengeschäft Föllen. Im nächsten Jahr werden dann der Bunte Abend und der Bunte Nachmittag wieder von der Spielschar der KFD gestaltet, die in der Vergangenheit aufgrund von Corona länger mit dem Proben aussetzen musste.