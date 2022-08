Rabe „MiA“ ist immer mit dabei

Wer den Bauwagen besucht, besucht auch den Raben „MiA“. Er ist bei allen Aktionen dabei. Und auch in dieser Woche ist einiges geplant.

Immer mit an Bord des Bauwagens: Rabe „MiA“.

Rabe „MiA“ wohnt während der Projektwochen im Bauwagen, dort wurde er auch in der vergangenen Woche von vielen Besuchern entdeckt. Die Akteure der Treffen machen mit Rabe „MiA“ Bilder von den Veranstaltungen, die zum Abschluss beim Pfarrfest in Alverskirchen gezeigt werden. Mit dem Umzug des Bauwagens vom Königskamp zum Möllenkamp begann am Montag die zweite Woche des Gemeindeprojektes. Zum Wochenstart gab‘s einen Spielenachmittag für Kinder, eine Vorlesestunde für Kleine und Große sowie eine Chorprobe des Pfarr-Cäcilien-Chores.

Am heutigen Mittwoch stellt sich um 15.30 Uhr der Eine-Welt-Laden vor. Es gibt Informationen zu fair gehandelten Produkten. Gegen 18 Uhr besteht die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen des Sachausschusses MiA (Menschenwege im Alltag) über Gott und die Welt zu sprechen. Um 20 Uhr findet ein Mädelsabend über Freundinnen mit der KFD statt. Die Seelsorgestunde am morgigen Donnerstag bietet um 17 Uhr die Möglichkeit, mit einer Seelsorgerin ins Gespräch zu kommen. Der Nachmittag wird um 18 Uhr mit einem Bibelgespräch zum Thema der Seligpreisungen beendet. Thomas Biene-Hornscheidt von der Evangelischen Kirchengemeinde hat die Vorbereitung und Durchführung übernommen.

Am Freitag (2. September) startet um 16 Uhr eine Spielrallye ab sechs Jahre vom Sachausschuss Mission, Entwicklung und Frieden „Rund um den Kakao“. Ebenfalls an dem Tag besteht die Möglichkeit „Freunde für intensive Gespräche“ zu finden. Bernhard Leschik vom Sachausschuss MiA lädt um 17.30 Uhr zum Gespräch ein. Am Sonntag (4. September) hofft Chorleiterin Gitta Kraß um 16 Uhr auf Mitwirkende zum offenen Singen mit dem Kinderprojektchor.