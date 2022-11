Gala-Abend des BSHV zum Ende des Jubiläumsjahres

Seinen Gala-Abend veranstaltete der Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus zum Abschluss eines großen Jubiläumsjahres. Mehr als 270 Gäste folgten der Einladung in die festlich hergerichtete Festhalle. Nach dem Sektempfang begrüßte der Vorsitzende Berthold Buntenkötter die Gäste. „Wir haben ein sensationelles Jubiläumsjahr erleben dürfen“, blickte er aufs 1. Everswinkeler Maifest, das Jubiläums-Schützenfest und zum Abschluss den großen Gala-Abend.

Herzlich begrüßt wurde auch die amtierende Kaiserin Heidi I. Rutsch mit Prinzgemahl Franz Josef Rutsch und Throngefolge. Bürgermeister Sebastian Seidel ließ es sich nicht nehmen, Grußworte an die Festgesellschaft zu richten. Im Anschluss war das vielfältige Büfett von Festwirt Strohbücker eröffnet. Parallel liefen ein Bilderrückblick und ein Video vom Jubiläums-Schützenfest auf einer großen Leinwand.

Das Programm begeisterte die Gäste. Foto: BSHV

Highlight des Abends war Carsten Fenner mit seiner spektakulären Hypnose-Show. Fenner ist ein wahres Multitalent: Er beobachtet, analysiert, liest scheinbar Gedanken und arbeitet dabei mit den sichtbar berührten Freiwilligen im Publikum. So performten ein hypnotisierter Ehrengardist zu „Lord of the Dance“ und eine Damengardistin zu Britney Spears. Auf die Frage, wie lange die 25-Jährige schon zu Britney Spears performt, antwortete sie souverän: „Bereits seit 30 Jahren“.

Mehr als 270 Gäste folgten der Einladung in die festlich hergerichtete Festhalle. Foto: BSHV

Anschließend zeigten Franz-Josef Rutsch, der als Moderator durchs Programm führte, und Theo Kortmann vom amtierenden Kaiserthron einen unterhaltsamen Streifzug durch die Vereinsgeschichte. Bei der diesjährigen Verlosung galt die Devise „Klasse statt Masse“. Das Verwöhn-Wochenende für zwei Personen mit zwei Übernachtungen im Landhotel Göbels in Willingen gewann Leonie Künnemeyer. Über das Sauna- und Wellnesswochenende für zwei Personen mit einer Übernachtung im Gut Sternholz in Hamm freute sich Melanie Kindermann.

Hoch hinaus darf dieses Mal Dirk Biermann mit einer Ballonfahrt der Volksbank. Eine private Weinverkostung vom Weinhaus Schütz aus Enkirch erwartet Stefan Schulze Westhoff aus Einen. Die glücklichen Sieger über jeweils ein Essen im Gasthof Strietholt und Diepenbrock sind Simon Schilling und Elena Deiters. Die beiden Freikarten für die MGV-BSHV Karnevals-Parade gewann Dirk Holtkamp aus Einen. Die Band „2Night“ sorgte für eine ausgelassene Stimmung, so dass der Abschluss des Jubiläumsjahres bis in die Morgenstunden gefeiert wurde.