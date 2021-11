Das Bundesverfassungsgericht hat am 26. Februar vergangenen Jahres das Verbot organisierter Hilfe beim Suizid aufgehoben. Die Karlsruher Richter sehen durch das Verbot der Suizidbeihilfe unter anderem die Rechte von schwerst kranken Menschen verletzt. Die Vorschrift des Strafrechtsparagrafen 217 sei mit dem Grundgesetz unvereinbar. Das Persönlichkeitsrecht umfasse ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, so die Verfassungsrichter. Dieses Recht schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Ausdrücklich sprechen die Richter dem Bundestag das Recht zu, die Suizidhilfe zu regulieren. Dabei müsse aber Raum zur Umsetzung einer Selbsttötung verbleiben. Die Entscheidung eines Einzelnen zur Selbsttötung bedürfe keiner Begründung, teilt das Bildungswerk mit.

Die beiden großen Kirchen und auch Palliativmediziner kritisierten das Urteil. Die Deutsche Bischofskonferenz und der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sähen in dem Urteil „einen Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur“. Die Kirchen wollten sich weiter dafür einsetzen, dass „organisierte Angebote der Selbsttötung in unserem Land nicht zur akzeptierten Normalität werden“. Zudem werde das Urteil von Ärzten, Caritas und Patientenschützer negativ beurteilt.

Dem Deutschen Bundestag wurden zwischenzeitlich erste Entwürfe zur Änderung des Strafrechtsparagrafen 217 vorgestellt. Am 21. April fand im Deutschen Bundestag eine erste Orientierungsdebatte zum Thema Suizidassistenz statt, die jedoch noch nicht zu greifbaren Ergebnissen geführt hat. Die politische Diskussion zu diesem Thema in der kommenden Legislaturperiode bleibt abzuwarten. Am Donnerstag erläutert Prof. Dr. Bobbert das Urteil und diskutiert mit allen Interessierten über die Auswirkungen des Verbots sowie über die möglichen Formen einer verfassungsgemäßen Neuregelung der Suizidbeihilfe durch den Gesetzgeber.

Die Veranstaltung findet unter der Beachtung der 3G-Regel statt. Eine Anmeldung ist über die Homepage „kbw-everswinkel.de“ oder beim Spielwarengeschäft Föllen (Vitusstraße 34;

6 50 30) möglich. Alle Interessenten sind zu dem Abend willkommen. Der Kostenbeitrag beträgt fünf Euro.