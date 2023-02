Rechtzeitig für die Alternative vorsorgen

Everswinkel

Ein neues multifunktionales Gebäude mit Raum für den Schießstand der Sportschützen und drei bis fünf neue Tennisplätze , vorgelagert am Sportpark Wester – so weit, wie eine andere Lokalzeitung im Vorgriff auf die Planungsausschusssitzung am Donnerstag vermutete, ist es noch längst nicht. „Wir entscheiden hier heute ja noch nichts“, brachte es der CDU-Fraktionschef Dirk Folker auch folgerichtig auf den Punkt.

Von Klaus Meyer