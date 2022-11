Reduzierter Lichterglanz

In diesem Winter dürfte „Energie“ zu den am meisten verwendeten Wörtern gehören. Das Motto lautet derzeit sparen, sparen, sparen. Geschäftsleute sollen die Türen ihrer Ladenlokale schließen, in Büros wurde die Raumtemperatur abgesenkt, Außenbeleuchtungen für Gebäude, Kunstobjekte oder Werbeplakate werden ausgeschaltet. Und auch die Weihnachtsbeleuchtungen in den Städten und Gemeinden ist betroffen.

Die Energiekrise und ihre Folgen zeigt sich auch im Everswinkeler Straßenbild. Die Appelle der Bundesregierung zur Energieeinsparung nimmt auch die IGSE zum Anlass, bei der Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr auf die Bremse zu treten. Von den im vergangenen Jahr neu angeschafften Lichterketten wurden nur drei an der Vitusstraße aufgehängt.

Der Spargedanke bestimmt auch in der Gemeindeverwaltung das Handeln. In dieser Woche wurde der große Weihnachtsbaum vor dem Rathaus aufgestellt und mit einer Lichterkette bestückt, und auch in Alverskirchen sei ein wenig Festbeleuchtung vorgesehen. Es solle nicht ganz dunkel sein, und man wolle den Menschen auch nicht die Zuversicht nehmen. „Das ist es dann aber auch von uns gewesen – wir wollen auch einen Beitrag leisten“, sagt Bürgermeister Sebastian Seidel auf WN-Anfrage. Auf die üblichen Lichterketten in den Fenstern des Rathauses wird diesmal verzichtet.

Die Bundesregierung hatte zwar eine Ausnahme für Weihnachtsbeleuchtung im Energiespargesetz beschlossen. Das Bundeswirtschaftsministerium schränkte dann aber ein, dass das Beleuchtungsverbot nicht „bei der Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern, die anlässlich traditioneller oder religiöser Feste installiert und betrieben wird“, gelte. Der Wille zur reduzierten Weihnachtsbeleuchtung – vom Umfang bis zur Leuchtdauer – zieht sich dennoch quer durch Deutschlands Städte. Der Berliner Senat entschied, dass er sich in diesem Jahr nicht an den Energiekosten für die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm beteiligen werde. Kostenpunkt: 600.000 Euro.