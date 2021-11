Regional und digital kombinieren

In seinem Vortrag in der Produktionshalle von BSW-Anlagenbau beschrieb Professor Dr. Ralf Ziegenbein von der Fachhochschule Münster die Digitalisierung als einen Tornado, der durch die Wirtschaft und durch die Gesellschaft rase und in der Politik erst jetzt Fahrt aufnehme

Digitalisierung hautnah erleben, zuhören und miteinander kommunizieren. Das gelang am Mittwoch zwischen einem kollaborativen Roboter und Produktionsstätten beim Metallverarbeiter BSW-Anlagenbau am Boschweg. Die gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf – hatte in Kooperation mit der Gemeinde Everswinkel, dem Gewerbeverein Interessengemeinschaft Selbstständiger Everswinkeler (IGSE) und dem Bürger-Team Alverskirchen dazu eingeladen. Ziel der Veranstaltungsreihe, so gfw-Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann, sei es, Lösungen aufzuzeigen, wie regional und digital erfolgreich kombiniert werden könne. In einer Produktionshalle für Edelstahlbauteile sprachen und diskutierten junge Unternehmerinnen und Unternehmer über Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.

Die Hauptakteure beim Auftakt der „Roadshow Digitalisierung“ für Unternehmen im Kreis Warendorf (v.l.): Moderator Mike Atig, Landrat Dr. Olaf Gericke, Bürgermeister Sebastian Seidel, gfw-Geschäftsführerin Petra Michalczak-Hülsmann, Dirk Webbeler, Sebastian Hauß, Marcel Honisch, Moritz Wesseler und Felix lütke Zutelgte. Foto: Bernd Pohlkamp

Lösungen erarbeitet und Praxisbeispiele vorgestellt

Dabei wurden Lösungen erarbeitet und Praxisbeispiele von Unternehmen im Kreis Warendorf vorgestellt. Die Anwesenden erfuhren, wie sie Kräfte bündeln sowie regional und digital erfolgreich auch voneinander profitieren können. Die Familie lütke Zutelgte bot die Bühne. Auf den Stühlen in der Fertigungshalle saßen nicht nur Zuschauer, sondern auch praxiserfahrene Unternehmer und Experten, die ihr Wissen und ihre Erfahrung einem breiten Publikum präsentierten. Weil die Digitalisierung Lebens- und Arbeitsbereiche verändere und die Corona-Folgen den Wandel beschleunige, unterstützt die gfw kleine und mittlere Unternehmen auf vielfältige Weise. Landrat Dr. Olaf Gericke und Bürgermeister Sebastian Seidel begrüßten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein ganz besonderer Dank und Gruß galt der Familie lütke Zutelgte, die ihre Betriebsräume für diese Veranstaltung bereitgestellt hatte.

Im Gespräch: Bürgermeister Sebastian Seidel mit BSW-Anlagenbau-Geschäftsführer Felix lütke Zutelgte. Foto: Bernd Pohlkamp

Beratungsbedarf zur Digitalisierung

Den Beratungsbedarf zur Digitalisierung in Unternehmen im Kreis Warendorf bezeichnete Gericke als sehr hoch. Er nannte Beispiele, wie Unternehmen bei der Digitalisierung Unterstützung erfahren. „Wir liefern die Rahmenbedingungen und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei.“ Eine erhebliche Verbesserung im Kreis gebe es mit dem flächendeckenden Breitbandausbau im Außenbereich. Beim Baugenehmigungsverfahren können Anträge inzwischen online gestellt werden. Der Kreis habe in NRW eine Vorreiterrolle. Der Landrat bezeichnete die Digitalisierung als die Perlen der Unternehmensführung.

Bürgermeister Sebastian Seidel begrüßte dieses Veranstaltungsangebot, trage es doch dazu bei, Erfahrungen auszutauschen und zu hören, was gut und was schlecht laufe. „Die Digitalisierung,“ so Seidel, „können wir durch Schaffung von Infrastruktur und Netzwerken anschieben und so voneinander lernen.“

Professor Dr. Ralf Ziegenbein von der Fachhochschule Münster referierte in der Produktionshalle von BSW-Anlagenbau zur Digitalisierung. Foto: Bernd Pohlkamp

In seinem Vortrag beschrieb Professor Dr. Ralf Ziegenbein von der Fachhochschule Münster die Digitalisierung wie einen Tornado, der durch die Wirtschaft und durch die Gesellschaft rase und in der Politik erst jetzt Fahrt aufnehme. Dieser wütende Tornado lasse sich nicht mehr bremsen. Unternehmerinnen und Unternehmern empfahl er, sich zu entscheiden, entweder bei diesem Tornado mitzumischen, sich davor zu schützen, noch mehr Antrieb zu geben oder die Energie zu nutzen. Einige Unternehmen hätten seiner Meinung nach die Bedeutung immer noch nicht erkannt. „Es ist allerdings auch noch nicht zu spät, die Digitalisierung zu nutzen.“ Aus seiner „Black Box“ zog der Referent einige Beispiele, welche Chancen und Möglichkeiten Unternehmen in der Digitalisierung haben.

Geschäftsmodell Coworking Space

Mike Atig moderierte die Veranstaltung und schaffte so einen nahtlosen und unterhaltsamen Übergang zu den einzelnen kurzen Unternehmensgeschichten. Die lieferten in kurzen Abständen informativ und spannend leidenschaftliche Jungunternehmer: So stellte Christoph Lehrke (Berief, Beckum) sein Geschäftsmodell Coworking Space, eine Art Großraumbüro, vor. Für Selbstständige, Start-Ups oder Kreative eigne sich Coworking Space als Ort, an dem unterschiedliche Menschen aus verschiedensten Firmen und Branchen aufeinandertreffen und voneinander profitieren. Sebastian Hauß und Marcel Honisch, Geschäftsführer der enviado GmbH aus Everswinkel, nutzen die großen Chancen in der Digitalisierung. Sie produzieren, verkaufen und vermieten Elektro-Lastenfahrräder für die System-Gastronomie und haben als neueste Errungenschaft eine App, die in der Zusammenarbeit mit den Kunden für mehr Nachhaltigkeit sorgt, entwickelt.

Die erfolgreichen Jungunternehmer Sebastian Hauß und Marcel Honisch präsentierten ihr erfolgreiches Geschäftsmodell anhand ihres mitgebrachten Lasten-Fahrrades. Foto: Bernd Pohlkamp

Moritz Wesseler von UNIKAT.railings aus Münster stellte eine Plattformlösung für 3D-gedruckte Designgeländer vor. Felix lütke Zutelgte, Geschäftsführer von BSW-Anlagenbau berichtete von den digitalen Arbeitsprozessen in seinem Haus. Herausforderung sei es, die derzeit unterschiedlich genutzten Softwareprozesse zu verbinden. „Wir müssen Möglichkeiten schaffen, individueller auf Kundenbedürfnisse einzugehen.“ Die Datenschutzgrundverordnung unter einem Hut zu bekommen, sei ein weiteres Hindernis für die Digitalisierung.

Diplom-Wirtschaftsinformatiker Dirk Webbeler von „blue technologies Everswinkel“ programmiert Softwareprogramme. Als IT-Spezialist für Unternehmen aller Größen konzipiert sein Unternehmen individuelle Server- und Speicherinfrastrukturen sowie langfristige Lösungen für Netzwerktechnik und -sicherheit.