Reichlich Hausaufgaben

Es ist der Ausschuss, in dem es im Dezember immer um viel Geld geht. Der Bauausschuss beschäftigt sich dann nämlich im Rahmen der Haushaltsberatungen mit den angedachten baulichen Investitionen, die der Etat-Entwurf beinhaltet. In diesem Jahr und in den beiden nächsten Jahren ist das eine ganze Menge, und die jeweiligen Summen sind groß. Möglicherweise werden sie noch größer, denn Maßnahmen finanziell zu kalkulieren, ist aufgrund gestiegener und steigender Preise im Bausektor mitunter ein Glücksspiel.

Es gibt die sprichwörtlichen Zeiten, da „schmilzt das Geld wie Schnee in der Sonne“. Solche Zeiten erlebt auch die Gemeindeverwaltung derzeit. Kostenkalkulationen im investiven Bereich – sprich für Bauprojekte – sind zu einem Lotteriespiel geworden und unterliegen einer selten zuvor erlebten schnellen Vergänglichkeit. Ein Projekt wie die Erweiterung der OGS durch Aufstockung des Grundschulgebäudes ist ein prägnantes Beispiel dafür.

2020 war Bürgermeister Sebastian Seidel in seiner Haushaltsrede für den Etat 2021 noch von rund einer Million Euro an Investitionskosten ausgegangen, ein Jahr später lag man bei 1,6 Millionen. Am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses ging‘s noch ein großes Treppchen höher. „Die Kosten haben sich entsprechend negativ entwickelt“, spielte Kämmerin Susanne Nerkamp auf die Entwicklungen im Bausektor an. Die aktuelle Referenzgröße für den Anbau liegt nun im Haushaltsplan bei 2,45 Millionen Euro verankert.

„Bei Haushaltsberatungen in diesem Ausschuss geht‘s meistens um viel Geld“, hatte der Ausschussvorsitzende Bernhard Rotthege (CDU) ins Thema eingeleitet. In der Tat. Ob die ganzen weiteren geplanten Maßnahmen fürs kommende Jahr in den gesteckten finanziellen Rahmen bleiben, dürfte wohl ebenfalls unsicher sein. Und das geschnürte Paket ist dick. 800 000 Euro werden für die alte Münsterstraße im Bereich des DMK veranschlagt, um sie Schwerlastverkehr-tauglich zu machen. „Die Straße muss saniert werden. Die Belastung wird im nächsten Jahr immens“, das halte der derzeitige Unterbau nicht aus, erläuterte Stefan Grube vom Bauamt. „Der gesamte Unterbau muss erneuert werden.“ Parallel wird die Kanalerneuerung laufen.

Mit einer Summe von 200 000 Euro geht die Gemeinde im nächsten Jahr beim Sanierungsprogramm Gemeindestraßen an den Start, zuzüglich 25 000 Euro für Wirtschaftswege und 70 000 Euro für die Sanierung von Straßenabläufen. Angegangen werden soll zudem die Pflastersanierung in der Worthstraße. „Wir müssen da schon etwas mehr sanieren“, dabei wolle man versuchen, nach Möglichkeit Pflaster wiederzuverwenden. 150 000 Euro sind dafür beziffert worden. Die gleich Summe ist für den Kreisverkehr Hoetmarer Straße vorgesehen, wo Grube von einem „nicht haltbaren Zustand“ sprach. „Die Straße löst sich gerade in ihre Einzelteile auf.“ Weitere 100 000 Euro wird die Verlängerung der Stichstraße von der Bahnhofstraße, vorbei am Autohaus Hanhart und am Übergangswohnheim, erfordern. Nachgeholt werden soll die Sanierung des Betonweges an der K20 (100 000 Euro). „Die Firma war in diesem Jahr nicht in der Lage anzufangen“, so Grube.

Für den Neubau der „Brücke 7“ bei Gerbermann sind 250 000 Euro veranschlagt. Apropos: „Im nächsten Jahr steht die Brückenhauptprüfung an. Die wird einiges offenbaren, vermute ich mal“, orakelte Grube. Die Prüfung selbst kostet rund 30 000 Euro. Diverse Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den drei gemeindlichen Schulen, dem HdG, dem Rathaus, den Schulturnhallen, der Festhalle, dem Heimathaus, den Übergangsheimen, dem Vitus-Sportcenter und dem Sportpark Wester summieren sich auf 402 000 Euro.

Weitere große Ausgaben mit den entsprechenden Kalkulationsunsicherheiten kündigen sich bereits für 2024 und Folgejahre an. Für die umfassende Sanierung der Münsterstraße „laufen die ersten Planungen“ laut Grube. Eine Bürgerbeteiligung folge noch. Konkret gebaut werden soll in den Jahren 2024 und 2025 mit jeweils einem Kostenvolumen von 950 000 Euro. „Wir müssen das logistisch in zwei Bauabschnitten machen, sonst würden wir uns hier tot sperren.“ 2024 soll schließlich auch der Endausbau im Baugebiet „Königskamp“ erfolgen, der mit 700 000 Euro beziffert wird. Mit 1,5 Millionen Euro an Kosten wird 2025 beim Endausbau im Gewerbegebiet Grothues gerechnet. Der angestrebte Kreisverkehr Bahnhofstraße, für dessen planerische Vorbereitung im nächsten Jahr 60 000 Euro bereitgestellt werden, soll ebenfalls in zwei Jahren Realität werden. „Ich hoffe, dass wir 2025 den Kreisverkehr gebaut bekommen“, sagte Grube. Der Neubau der Günther-Class-Straße am Betrieb der Präzi Flachstahl AG – vorgesehen für 2024 – wird, „obwohl es eine recht kurze Straße ist“, rund 650 000 Euro erfordern. Die Straße soll für den Schwerlastverkehr ertüchtigt werden. Last but not least verursachen die barrierefreie Umgestaltung diverser Bushaltestellen und die Umwandlung des Löschteichs am Rott in einen unterirdischen Tank in 2024 weitere 400 000 beziehungsweise 150 000 Euro Kosten.