Rene Menke setzt sich durch

Die erste öffentliche Veranstaltung des Bürgerschützen- und Heimatvereins seit Einsetzen der Corona-Pandemie hat stattgefunden: das Doppelkopfturnier in der Gaststätte Strietholt.

Nach zweijähriger Pause fand nun in der Gaststätte Strietholt wieder das Doppelkopfturnier des Bürgerschützen- und Heimatvereins (BSHV) Everswinkel statt. Der Cheforganisator Marcel Kortenjan begrüßte dazu alle Teilnehmenden.

„Ich freue mich, die erste öffentliche Veranstaltung des BSHV zu eröffnen“, so Marcel Kortenjan. Bis in die Nacht hinein wurden an den Tischen die „Karten gekloppt“.

Am Ende eines schönen Spieleabends konnte sich Rene Menke mit 48 Punkten durchsetzen und durfte neben einem Preisgeld auch den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Den zweiten Platz errang mit 38 Punkten Albert Uennigmann, heißt es in einer Pressemitteilung. Den dritten Platz belegte Jan Thiemann mit 35 Punkten. Einen Blumenstrauß erhielt die mit 19 Punkten beste Frau, Gisela Klosterkamp. Auch in diesem Jahr wurde wieder eine rote Laterne für den „unglücklichsten“ Spieler vergeben. Der diesjährige Laternenträger ist mit 53 Minuspunkten Wolfgang Reifeld.