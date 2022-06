Rund 1300 Starts sind gemeldet

Rund 580 Reiterinnen und Reiter und mehr als 100 genannte Pferde gehen am Pfingstwochenende beim Reitturnier des Reit- und Fahrvereins Alverskirchen-Everswinkel an den Start.

Vom morgigen Freitag an bis einschließlich Pfingstmontag findet wieder ein großes Reitturnier auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Alverskirchen-Everswinkel statt. „Nach mehreren Turnierabsagen ab 2020 bis zum Juni 2021 waren wir froh im letzten Oktober 2021 an zwei Wochenenden einmal Springen und danach Dressur veranstalten konnten“, blickt der Vereinsvorsitzende Peter Grunert zurück.

Gut 1300 Starts geplant

Es hat wieder viele Nennungen zum Turnier gegeben. Gut 1300 Starts werden ab Freitag (9 Uhr) bis Montag (etwa 18 Uhr) zu absolvieren sein. Neben rund 580 Reitern und mehr als 100 genannten Pferden sind wieder viele Helfer im Einsatz um das jährliche Turnier stemmen zu können. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter, viele Besucher und Erfolge der heimischen Reiter“, sagt Grunert.

Nach der erfolgreichen Premiere in den letzten Jahren gibt es auch diesmal einen reinen Dressurtag am Freitag. Dann werden Dressurprüfungen von Klasse L bis zur Klasse S auf zwei Vierecken auf dem Hauptplatz geritten. Dabei sind natürlich fast sämtliche lokale und überregionale Top-Reiter am Start. Auch die eigenen Reiter und Reiterinnen sind bis zur Klasse S am Start.

Der Samstag ist mit Springpferdeprüfungen von A bis M und Dressurpferdeprüfungen von A bis L den jungen Pferden vorbehalten, bevor Nachmittags L-Dressur und das abschließende M-Springen mit einer Top-Besetzung starten. Am Samstagabend wird von der Jugendabteilung ein Bubble-Soccer Turnier ausgetragen zu dem sich zehn Mannschaften angemeldet haben. Dabei sind nicht nur Reiter – auch Fangruppen haben sich angesagt.

Wettbewerbe der kleinsten Reiter am Sonntag

Am Sonntag kommen gegen Mittag die kleinsten Reiter zur ihren Reiterwettbewerben und E-Dressuren. Der Nachmittag ist mit Springen der Klasse M** und dem erstmals mit Siegerrunde ausgetragenen S-Springen für Freunde des Springsports ein Muss. Der Montag startet um 8 Uhr und endet gegen 18 Uhr mit einem Stilspringen der Klasse M.

„Die Anlage wird sicher wieder einen Top-Sport ermöglichen, denn seit Wochen wird der Platz gewässert, um optimale Bedingungen zu gewährleisten“, so Grunert. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.