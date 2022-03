Rund um die Nahrung

„In den knapp sieben Wochen vor Ostern besinnen wir uns der christlichen Tradition und üben Verzicht.“ Die Fastenzeit lade dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, achtsam mit sich und dem Umfeld umzugehen und alltägliche Dinge anders zu machen. Klimafasten rufe dazu auf, mit kleinen Schritten einen Anfang für mehr Klimagerechtigkeit zu entdecken. In diesem Jahr dreht es sich ums Grundbedürfnis Ernährung. Woher kommen die Lebensmittel, wie werden sie dort produziert? Wie sind die Lebensmittel verpackt, was passiert damit? Die (energiesparende) Zubereitung. Fleischarm, vegetarisch oder vegan? Eine Klimafastenbroschüre begleitet durch die eigene Fastenzeit und gibt praktische Anregungen für den Alltag. Das kostenlose Heft liegt in St. Magnus- und St. Agatha-Kirche aus und kann unter www.klimafasten.de heruntergeladen werden.

Darüber hinaus findet ein Workshop statt, um in einer Gesprächsrunde Hintergründe und Infos zu verstehen, Gewohnheiten zu hinterfragen und Erfahrungen im achtsamen Umgang mit Nahrung und Lebensmitteln miteinander auszutauschen. Treffen finden am 8. und 21. März um 19.30 Uhr im Pfarrheim Everswinkel statt. Anmeldungen für die Teilnahme an an einer Klimafastengruppe gerne im Pfarrbüro, 273.

Am fünften Fastensonntag findet der Gottesdienst zur Misereor-Fastenaktion statt. Das Fastenessen findet am 27. März nach dem 11-Uhr-Gottesdienst im Pfarrheim statt.