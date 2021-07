Sandkasten auf dem Magnusplatz

Ein fünf mal zehn Meter großer Sandkasten wird von Freitag, 30. Juli, bis zum 22. August auf dem Magnusplatz zu finden sein. Für Kinder bietet der temporäre Sandkasten mit kleinem Spielgerät eine Alternative zu den bekannten Spielplätzen in der Umgebung.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind lediglich kleinere Aktionen geplant: Verschenken von Sandspielzeug am Eröffnungstag, Preisverleihung des Stadtradelns am 6. August, Bürgerbeteiligungen zum Gemeindeentwicklungskonzept und ein mobiles Puppentheater, organisiert durch den Kulturkreis, am letzten Wochenende der „Sommersuhle“.

„Eine Erweiterung mit Gastronomie und mehr Programmpunkten nach Corona wäre toll“, skizziert Bürgermeister Sebastian Seidel die Entwicklung der Aktion. Am letzten Tag, dem 22. August, kann der Spielsand individuell abtransportiert und für den heimischen Sandkasten weiter verwendet werden.