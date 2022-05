Sängerschar wagt den Neuanfang

Nach der langen Corona-Pause wagt der Pfarr-Cäcilien-Chor St. Magnus den Neuanfang. So fand nun nicht nur die lange verschobene Generalversammlung statt. Auch zahlreiche weitere Termine sind in Planung.

Nach sechs Monaten Zwangspause wagt der Pfarr-Cäcilien-Chor St. Magnus einen Neuanfang. Die Infektionszahlen gehen zurück, alle Sängerinnen und Sänger sind vollständig geimpft und lassen sich noch tagesaktuell vor den Proben testen. Zur lange verschobenen Generalversammlung konnte der Vorsitzende Bernhard Leschik somit auch fast alle aktiven Chormitglieder begrüßen.

Chorleiterin Brigitta Kraß versicherte, dass es nun auch keinerlei Beschränkungen mehr fürs Chorsingen gebe, und Präses Pfarrer Pawel Czarnecki sprach die Hoffnung aus, dass das Programm in diesem Jahr endlich wieder wie geplant stattfinden kann. Immerhin steht im Sommer ein großes Jubiläum an: die 500-Jahr-Feier von St. Magnus. Und da will der Chor die „Missa afrikana“ singen.

Cäcilien-Fest kurzfristig abgesagt

Schriftführerin Anne Kloss bedauerte in ihrem Bericht, dass so viele Vorhaben im vergangenen Jahr ausfallen mussten. Weil die Inzidenzen in Everswinkel im November „durch die Decke gingen“, musste das Cäcilien-Fest noch am Vortag kurzfristig abgesagt werden. Die üblichen Ehrungen für langjähriges Chorsingen konnten so nur im kleinsten Kreis privat durchgeführt werden. Ausgezeichnet wurden Elisabeth Gries für 50 Jahre, Klara Gröner für 40 Jahre und Bernhard Leschik für 25 Jahre. Mit dem Cäcilien-Fest wurden auch alle Proben und die Weihnachtsmesse gestrichen. Um die Sängerschar bei Laune zu halten, hat der Vorstand Briefe und Überraschungen verteilt.

Über eine gute Kassenlage berichtete Kassiererin Annette Glose, da es wegen der Pandemie nur geringe Ausgaben gab. Die Kassenprüfer Lioba Emmerichs und Walter Domeier bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung, die Entlastung des Vorstandes erfolgte daraufhin einstimmig.

Neue Köpfe im Vorstand

Zur Wahl standen die zweite Vorsitzende, die Kassiererin, zwei Beisitzer und ein zweiter Kassenprüfer. Die stellvertretende Vorsitzende Felizitas Pfafferodt stellte sich erneut zur Verfügung und wurde ebenso im Amt bestätigt wie Kassiererin Annette Glose. Von den Beisitzern kandidierte nur Maria Holtkötter wieder; als weitere Beisitzerin erklärte sich Sigrid Kiel bereit. Neue Kassenprüferin ist Ruth Cremann. Die langjährigen Notenwarte gaben aus persönlichen Gründen ihre Ämter ab. Margret Wernsmann und Lioba Emmerichs übernahmen diese Aufgabe.

Im Terminplan 2022 ist neben den Proben für Gottesdienste auch wieder Raum für gesellige Vorhaben. Ein Sommerfest, eine Radtour, das Patronatsfest, eine Fahrt nach Rietberg zum Bibeldorf und das Cäcilien-Fest sind in Planung.

Der Chor ist offen für Interessenten, die gerne singen und Gemeinschaft suchen. Sie können dienstags um 20 Uhr zur Probe ins Pfarrheim kommen.