Schaumparty zum Jubiläum

Die Badegäste konnten am Sonntagnachmittag mal so richtig „Schaum schlagen“

Das Vitus-Bad hatte sich zum runden Geburtstag etwas ganz besonderes einfallen lassen. Das Schwimmmeisterteam veranstaltete am Sonntagnachmittag eine Schaumparty und viele waren gekommen. „40 Jahre – aber immer noch für etwas Neues zu haben“, so lautete das Motto des Tages.

Was für ein Spaß. Aus einer blauen Kanone am kleineren Kinderbecken schoss der weiße Schaum nur so heraus. Die zahlreichen Badegäste waren begeistert. Jeder wollte etwas abbekommen und mal so richtig „Schaum schlagen“. Da, wo die blaue „Kanone“ den Schaum ausspuckte, hatte sich eine große Traube gebildet. „Die Idee kommt gut an“, freut sich das Vitus-Bad-Team über die rege Resonanz der Jubiläumsaktion.

Bis zum 26. November geschlossen

Nun, nachdem das Team das Wasser aus den einzelnen Becken abgelassen hat. steht eine zwölftägige Schließungszeit an, um Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen, die nicht bei laufendem Badebetrieb erfolgen können.

Am 26. November (Samstag) um 9 Uhr freuen sich die Mitarbeiter dann wieder auf Badegäste. Ein Besuch lohnt sich nicht nur für Schwimmbegeisterte. Es gibt zur Weihnachtszeit ebenso ein Schätzspiel, bei welchem die Teilnehmenden passenderweise hochwertige Adventskalender gewinnen können.