Schlenderspaß im Fokus

Diesmal gibt‘s sogar eine Teilsperrung der Vitusstraße: Am 28. Oktober lädt die IGSE zum traditionellen „Mond(sch)weinbummel“ ein. Dabei verbindet der Everswinkeler Gewerbeverein die Möglichkeit zum gemütlichen abendlichen Shopping-Bummel mit dem Spaß einer Weinverkostung. Mittels zuvor erworbener Probiergläschen können verschiedene Weine in den Geschäften des Dorfes getestet werden. Die Geschäftsleute machen den Abend zudem mit eigenen Aktionen und Angeboten „rund“.

Und plötzlich stand – nein besser: saß – Andreas Enseling im Mittelpunkt. Der Vorsitzende der IGSE hatte das neu eröffnete Fotoatelier von Heba Abdah an der Vitusstraße als „Kulisse“ für den Pressetermin zum bevorstehenden „Mond(sch)weinbummel“ der Kaufmannschaft am 28. Oktober auserkoren und durfte gleich mal als Model fungieren. In der Hand das Plakat zum Event und eines der Wein-Probiergläschen.

„Frieden – Myr. Darauf trinken wir“ lautet diesmal das Motto des abendlichen Bummelvergnügens mit kleinen Weinproben in den Geschäften des Historischen Vierecks. „Myr“ ist ukrainisch und bedeutet „Frieden“. Klar, dass der Gewerbeverein und Hugo Schroeter als Designer der jährlichen Probier-Gläschen die augenblickliche Lage in Europa aufgreifen. „Wir hatten mehrere Vorschläge und haben diesen Spruch gewählt“, sagt Enseling. 480 Gläschen sind bestellt und sollen nächste Woche geliefert werden.

Die Gläser sind die „Eintrittskarten“ für diese Art von Schlenderweinprobe an dem Tag und können im Vorfeld in den Mitgliedsgeschäften sowie beim Verkehrsverein zum Preis von drei Euro erworben werden. Und dann kann‘s am 28. Oktober von 17 bis 21 Uhr losgehen. „Eine Weinreise durch Everswinkel“, wie es Enseling nennt. Ein Vergnügen, bei dem sich das Bummeln und Stöbern mit einem Gaumengenuss verbinden lassen. Auf dem Magnusplatz sorgen der Weinstand von Mosel-Winzer Heinz Schütz sowie Imbiss-Angebote für weitere Stärkungsmöglichkeiten.

„Genießen, durch die Geschäftswelt bummeln und etwas Freude haben“, umreißt Enseling die Losung des Abends. Dazu werde der Teil der Vitusstraße zwischen Nordstraße und Magnusplatz für den Autoverkehr gesperrt. Ein kleiner „Nachschlag“ zu den Vitus-Terrassen, damit die Geschäfte auch auf die Straße rausrücken können. Das Spielwaren- und Buchgeschäft Föllen plant beispielsweise eine Überraschung.

Es wird ein leuchtender Abend im Vitus-Dorf. Weniger leuchten wird es dagegen in der Weihnachtszeit. Nachdem die IGSE im vergangenen Jahr eine neue Weihnachtsbeleuchtung angeschafft hat, wird diesmal Energie gespart: „Wir werden nur drei Ketten aufhängen, bunt schmücken und abends verkürzt beleuchten“, kündigt Enseling an.