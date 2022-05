Schmerzhafte Erinnerungen

Die Bilder, die seit dem 24. Februar über Zeitungen, Fernsehschirme und soziale Medien verbreitet werden, sind ein einziger großer Schock. Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Nach Jahrzehnten des Friedensgefühls. Für Menschen hierzulande, die selbst noch die Zeit des 2. Weltkriegs miterlebt haben, ist das Leid nicht nur besonders nachvollziehbar, sondern es ruft auch alte Erinnerungen wach. So auch bei dem Everswinkeler Fred Heinemann, der die Bilder der eigenen Flucht nun wieder vor Augen hat.

Fred Heinemann in seinem heimischen Arbeitszimmer mit einem Nachdruck der WN-Ausgabe vom 3. August 1946. Die Lektüre erinnert ihn an seine eigenen einschneidenden Fluchterlebnisse im Zweiten Weltkrieg.

„Unter dem Beifall der Delegierten der Friedenskonferenz der 21 Nationen gab Premierminister Attlee der Konferenz den Leitspruch: ,Wir sollten uns das einfache Ziel vor Augen halten, aus dem Denken des einfachen Mannes die Furcht vor einem anderen Krieg auszuschalten. Wir sollten uns nicht mit der Untersuchung historischer Ansprüche oder mutmaßlicher Interessen einzelner Staaten befassen.“ Einstieg in den Hauptartikel auf der ersten Seite mit dem Titel „21 Nationen beraten in Paris“. Erschienen in den Westfälischen Nachrichten. Ausgabe vom 3. August 1946, laufende Nummer eins. Fred Heinemann hält den Nachdruck der ersten WN-Ausgabe in den Händen, und sein Blick wandert über die Schlagzeilen von damals. Schlagzeilen nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine Zeit, an die sich der heute 83-Jährige noch erinnern kann.